"SITUACIJA SA GRENLANDOM IZVANREDNA SA STANOVIŠTA MEĐUNARODNOG PRAVA" Peskov: Ali Rusija polazi od pretpostavke da je Grenland danski
RUSIJA polazi od pretpostavke da je Grenland danska teritorija, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Primećujemo veoma kontradiktornu situaciju. Polazimo od pretpostavke da je Grenland teritorija Kraljevine Danske. Čuli smo izjave i iz Danske i iz samog Grenlanda da Grenland nema nameru da se proda nikome. A čuli smo i izjavu iz Vašingtona da Vašington formuliše monetarnu ponudu za sticanje Grenlanda u jednom ili drugom obliku - rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.
On je situaciju oko Grenlanda nazvao neobičnom i izvanrednom.
- Situacija je neobična, čak bih rekao izvanredna sa stanovišta međunarodnog prava. Ali s druge strane, s obzirom na to da je predsednik Tramp u Vašingtonu, on sam je rekao da međunarodno pravo za njega ne predstavlja prioritet.
Stoga se situacija razvija drugačijom putanjom", rekao je Peskov. Kako je naveo, Rusija, kao i ostatak sveta, prati situaciju u vezi sa Grenlandom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)