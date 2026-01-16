"SITUACIJA SA GRENLANDOM IZVANREDNA SA STANOVIŠTA MEĐUNARODNOG PRAVA" Peskov: Ali Rusija polazi od pretpostavke da je Grenland danski

RUSIJA polazi od pretpostavke da je Grenland danska teritorija, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Primećujemo veoma kontradiktornu situaciju. Polazimo od pretpostavke da je Grenland teritorija Kraljevine Danske. Čuli smo izjave i iz Danske i iz samog Grenlanda da Grenland nema nameru da se proda nikome. A čuli smo i izjavu iz Vašingtona da Vašington formuliše monetarnu ponudu za sticanje Grenlanda u jednom ili drugom obliku - rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

On je situaciju oko Grenlanda nazvao neobičnom i izvanrednom.

- Situacija je neobična, čak bih rekao izvanredna sa stanovišta međunarodnog prava. Ali s druge strane, s obzirom na to da je predsednik Tramp u Vašingtonu, on sam je rekao da međunarodno pravo za njega ne predstavlja prioritet.

Stoga se situacija razvija drugačijom putanjom", rekao je Peskov. Kako je naveo, Rusija, kao i ostatak sveta, prati situaciju u vezi sa Grenlandom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja