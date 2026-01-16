PO NALOGU LUKAŠENKA: Počela iznenadna provera beloruske vojske

U BELORUSIJI je počela iznenadna inspekcija Oružanih snaga.

Provera se vrši po nalogu predsednika Aleksandra Lukašenka, saopštio je Savet bezbednosti Belorusije.

- Po nalogu predsednika počela je sveobuhvatna provera Oružanih snaga. Ona će biti kompleksna i imaće nekoliko etapa - naveo je sekretar Saveta bezbednosti Aleksandar Volfovič, prenosi agencija Belta.

Volfovič je dodao da se u okviru provere u obzir uzima i iskustvo Specijalne vojne operacije. Između ostalog, inspekcija će se fokusirati na pitanja zaštite vojnih jedinica i suprotstavljanja savremenom oružju, posebno bespilotnim letelicama.

