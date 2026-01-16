BRUTALNO BOMBARDOVANJE RUSIJE: Ima žrtava, stižu prvi snimci razaranja (VIDEO)

U NOĆNOM napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na Rjazanjsku oblast povređene su dve osobe, potvrdio je guverner Pavel Malkov. Povređenima je ukazana ambulantna pomoć i, prema zvaničnim informacijama, nisu životno ugroženi.

Foto: Printskrin Iks

Tokom napada jedan dron se zakucao u stambenu višespratnicu, pri čemu su pogođeni gornji spratovi zgrade. Oštećena su najmanje četiri stana, a krhotine su oštetile i više automobila parkiranih ispred zgrade.

Više od deset eksplozija tokom noći

Prema svedočenjima građana, napad je bio masovan. Protivvazdušna odbrana radila je intenzivno, a u gradu i okolini čulo se oko deset snažnih eksplozija. Stanovnici su prijavljivali da su detonacije trajale duže vreme i da su se mogle čuti u različitim delovima grada.

Istovremeno, tokom iste noći, prijavljene su i eksplozije u prigradskim delovima Voronježa, što ukazuje da su napadi bespilotnim letelicama zahvatili širi region.

Pogođena još jedna zgrada u Rjazanju

Kasnije tokom noći potvrđeno je da je još jedan dron pogodio drugu višespratnicu u jugoistočnom delu Rjazanja, u stambenom kompleksu „Otkrivanje“. Tom prilikom izbijeni su prozori, urušeni su delovi balkona, a fasada zgrade je znatno oštećena. Krhotine su pogodile i parkirane automobile.

Prema prvim informacijama, u tom objektu nije bilo povređenih, jer zgrada još nije u potpunosti useljena.

Svedoci: „Kuća se zatresla kao da je bomba pala pored nas“

Stanovnica Rjazanja, koja živi u susednoj zgradi, izjavila je da se u trenutku udara „cela zgrada naglo zatresla“ i da se čuo izuzetno snažan prasak, „kao da je projektil oboren tik pored kuće“.

Prema njenim rečima, poslednja eksplozija čula se nekoliko minuta pre njenog svedočenja, a ukupno je tokom noći registrovano više od 15 snažnih detonacija.

Hitne službe na terenu

Na mestu napada tokom noći i jutra rade ekipe Ministarstva za vanredne situacije, policija i više vozila hitne pomoći. Za sada nema zvaničnih informacija o dodatnim povređenima.

Guverner Pavel Malkov potvrdio je da su u napadu oštećene dve stambene zgrade, od kojih jedna nije bila u potpunosti naseljena. Takođe je naveo da su delovi oborenih dronova pali i na teritoriju jednog industrijskog preduzeća.

Noćni napad na Rjazanj predstavlja jedan od najtežih udara dronovima na ovaj region do sada, a vlasti najavljuju dodatne mere bezbednosti i pojačan rad protivvazdušne odbrane u narednom periodu.

