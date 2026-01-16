BRUTALNO BOMBARDOVANJE RUSIJE: Ima žrtava, stižu prvi snimci razaranja (VIDEO)
U NOĆNOM napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na Rjazanjsku oblast povređene su dve osobe, potvrdio je guverner Pavel Malkov. Povređenima je ukazana ambulantna pomoć i, prema zvaničnim informacijama, nisu životno ugroženi.
Tokom napada jedan dron se zakucao u stambenu višespratnicu, pri čemu su pogođeni gornji spratovi zgrade. Oštećena su najmanje četiri stana, a krhotine su oštetile i više automobila parkiranih ispred zgrade.
Više od deset eksplozija tokom noći
Prema svedočenjima građana, napad je bio masovan. Protivvazdušna odbrana radila je intenzivno, a u gradu i okolini čulo se oko deset snažnih eksplozija. Stanovnici su prijavljivali da su detonacije trajale duže vreme i da su se mogle čuti u različitim delovima grada.
Istovremeno, tokom iste noći, prijavljene su i eksplozije u prigradskim delovima Voronježa, što ukazuje da su napadi bespilotnim letelicama zahvatili širi region.
Pogođena još jedna zgrada u Rjazanju
Kasnije tokom noći potvrđeno je da je još jedan dron pogodio drugu višespratnicu u jugoistočnom delu Rjazanja, u stambenom kompleksu „Otkrivanje“. Tom prilikom izbijeni su prozori, urušeni su delovi balkona, a fasada zgrade je znatno oštećena. Krhotine su pogodile i parkirane automobile.
Prema prvim informacijama, u tom objektu nije bilo povređenih, jer zgrada još nije u potpunosti useljena.
Svedoci: „Kuća se zatresla kao da je bomba pala pored nas“
Stanovnica Rjazanja, koja živi u susednoj zgradi, izjavila je da se u trenutku udara „cela zgrada naglo zatresla“ i da se čuo izuzetno snažan prasak, „kao da je projektil oboren tik pored kuće“.
Prema njenim rečima, poslednja eksplozija čula se nekoliko minuta pre njenog svedočenja, a ukupno je tokom noći registrovano više od 15 snažnih detonacija.
Hitne službe na terenu
Na mestu napada tokom noći i jutra rade ekipe Ministarstva za vanredne situacije, policija i više vozila hitne pomoći. Za sada nema zvaničnih informacija o dodatnim povređenima.
Guverner Pavel Malkov potvrdio je da su u napadu oštećene dve stambene zgrade, od kojih jedna nije bila u potpunosti naseljena. Takođe je naveo da su delovi oborenih dronova pali i na teritoriju jednog industrijskog preduzeća.
Noćni napad na Rjazanj predstavlja jedan od najtežih udara dronovima na ovaj region do sada, a vlasti najavljuju dodatne mere bezbednosti i pojačan rad protivvazdušne odbrane u narednom periodu.
