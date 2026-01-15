STOP ZA NOŽEVE: Nove mere na ulicama gradova Italije

BITKA za nacionalnu bezbednost bije se na železničkim stanicama velikih gradova gde je najveći promet ljudi. Ako se dobije ona na rimskom Terminiju, glas se će proširiti duž cele nacionalne teritorije.

Foto: Profimedia

Saopštila je ovo Vlada, koja je predložila novi paket mera „Sigurne ulice“ i sa ministarstvom unutrašnjih poslova urgento radi na detaljima radi pojačavanja sigurnosti. Premijerka Đorđa Meloni plan je nazvala „drakonskim“.

Poslednji dramatični događaji na stanici Termini, gde je počinjeno više krivičnih dela protiv domaćeg stanovništva, ali i turista, već su počele pojačane kontrole i u okolnim ulicama, ali i u Milanu, Napulju, Bolonji.

Počelo je praćenja kretanja mladih, posebno migranata na osetljivim mestima. Najveći broj počinilaca su mladi Tunižani, Egipćani, Marokanci, Nigerijci, koji rasturaju i droge, kradu, pljačkaju, otimaju.

Plan predviđa zabranu prodaje sečiva maloletnicima, jer često terorišu u urbanim centrima. Od 2024. godine takvim oružjem je ubijeno ili ranjeno 33 odsto više nego vatrenim. Predloženo je i drastično povećanje kazni za takvo korišćenje noža.

U novi paket je unet i predlog kako sankcionisati roditelje maloletnika kod kojih se nađe nož, ili ako počine zločin. Posle tragedije u Švajcarskoj zabranjena će biti i prodaja iskričavih sveća u lokalima. Stiže pooštravanje kazni i za lopove koji provaljuju u stanove, radnje, i otimaju tašne, jer je ta vrsta kriminala u ogromnom porastu.

U januaru će izaći na italijanske ulice novih 3.500 policajaca, karabinjera i vojnika, od kojih 470 u Rimu, pored onih 6.800 do sada angažovanih.