TRAGEDIJA U ITALIJI: U eksploziji u stambenoj zgradi kod Areca povređene tri osobe

U SNAŽNOJ eksploziji koja se danas dogodila u stambenoj zgradi u mestu Il Mato, u blizini italijanskog grada Areca, tri osobe su povređene, dok se jedna vodi kao nestala, prenose lokalni mediji.

Eksplozija se dogodila oko 17.30 časova, a prema prvim informacijama došlo je i do požara koji je nakon toga izbio u objektu, prenosi "Korijere dela sera".

Povređeni su zbrinuti na licu mesta, dok spasioci tragaju za jednom osobom za koju se veruje da je zatrpana pod ruševinama.

Na lice mesta izašla je služba hitne pomoći, vatrogasci i karabinjeri.

U intervenciji su učestvovali i helikopter hitne pomoći Pegaso 2, medicinsko vozilo, Crveni krst i Beli krst iz Areca, kao i policija.

