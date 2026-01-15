TRAGEDIJA U ITALIJI: U eksploziji u stambenoj zgradi kod Areca povređene tri osobe
U SNAŽNOJ eksploziji koja se danas dogodila u stambenoj zgradi u mestu Il Mato, u blizini italijanskog grada Areca, tri osobe su povređene, dok se jedna vodi kao nestala, prenose lokalni mediji.
Eksplozija se dogodila oko 17.30 časova, a prema prvim informacijama došlo je i do požara koji je nakon toga izbio u objektu, prenosi "Korijere dela sera".
Povređeni su zbrinuti na licu mesta, dok spasioci tragaju za jednom osobom za koju se veruje da je zatrpana pod ruševinama.
Na lice mesta izašla je služba hitne pomoći, vatrogasci i karabinjeri.
U intervenciji su učestvovali i helikopter hitne pomoći Pegaso 2, medicinsko vozilo, Crveni krst i Beli krst iz Areca, kao i policija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
OD LETA 2026: Ako vas uhvati gužva na putu, vraćaju vam novac od putarine
14. 01. 2026. u 21:03
ZAHAROVA U RIMU: Primabalerina iz Boljšog teatra gostuje u Italiji
12. 01. 2026. u 18:12
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)