NAPADNUT KRIM: Eksplozije potresle poluostrvo
UKRAJINSKE oružane snage izvele su napad na Krim koristeći bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Prema zvaničnim podacima tog resora, u akciji su učestvovali ukrajinski dronovi koji su pokušali da izvedu udare na području poluostrva i okolnog vazdušnog prostora.
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane, kako se navodi u saopštenju, uspešno su reagovali i oborili sedam ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Krima. Dodatno, još dva drona su presretnuta i uništena iznad voda Azovskog mora.
Ministarstvo odbrane preciziralo je da su svi pokušaji napada zabeleženi u periodu između 16.00 i 20.00 časova po moskovskom vremenu, tokom kojeg su snage protivvazdušne odbrane bile u pojačanoj pripravnosti i sprečile da bespilotne letelice ostvare svoje ciljeve.
