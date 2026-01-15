NAPADNUT KRIM: Eksplozije potresle poluostrvo

UKRAJINSKE oružane snage izvele su napad na Krim koristeći bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: ssb.gov.tr

Prema zvaničnim podacima tog resora, u akciji su učestvovali ukrajinski dronovi koji su pokušali da izvedu udare na području poluostrva i okolnog vazdušnog prostora.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane, kako se navodi u saopštenju, uspešno su reagovali i oborili sedam ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Krima. Dodatno, još dva drona su presretnuta i uništena iznad voda Azovskog mora.

Ministarstvo odbrane preciziralo je da su svi pokušaji napada zabeleženi u periodu između 16.00 i 20.00 časova po moskovskom vremenu, tokom kojeg su snage protivvazdušne odbrane bile u pojačanoj pripravnosti i sprečile da bespilotne letelice ostvare svoje ciljeve.

(Alo)