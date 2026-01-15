CENE NAFTE REKORDNO PALE: Ovo je uzrok potresa na tržištu

CENE nafte danas su najviše pale od oktobra, nakon znakova da je smanjen neposredni rizik od američkog napada na Iran.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Tako je cena nafte Brent pala za četiri odsto, na oko 63,6 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) za pet odsto, na oko 59,1 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je dobio uveravanja kako će iranske vlasti prestati da ubijaju demonstrante, smanjujući šanse za skorašnju vojnu akciju i strahove od poremećaja u proizvodnji nafte u Iranu i ključnim brodskim rutama.

Samo dan ranije, tržišta su se spremala za moguće napade nakon što je Iran nakratko zatvorio svoj vazdušni prostor i pojavili su se izveštaji o kretanju američkih trupa u regionu.

Sa smirivanjem tenzija, veliki deo geopolitičkih rizika, koje je pokrenuo nedavni rast, brzo je ispario.

Cene nafte su porasle početkom godine jer su nemiri u Iranu, četvrtom najvećem proizvođaču Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), kombinovani sa previranjima u Venecueli i poremećajima u snabdevanju kazahstanskog izvoza u Crnom moru izazvanim napadima dronovima, održavanjem i lošim vremenom.

Tramp je takođe rekao da veruje da Venecuela treba da ostane u OPEK-u.

(Tanjug)

