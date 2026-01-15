GRENLAND ČEKA NA ODLUKE : Brojne evropske zemlje poslale izviđačke misije, da istraže mogući vojni doprinos regionu

DANSKA je "spremna da učini više", a SAD, koje već imaju širok vojni pristup Grenlandu mogle bi da zatraže povećanje svog vojnog prisustva i svaki takav zahtev, biće konstruktivno razmotren, poručio je danski šef diplomatije Lars Loke Rasmusen. Šef Bele kuće Donald Tramp namerava da preuzme kontrolu nad Grenlandom, kako neprekidno ističe, "zbog bezbednosnih problema na Arktiku, odnosno, navodne pretnje od strane Rusije i Kine, a ne isključuje ni mogućnost prisilnog preuzimanja ostrva".

Tramp je i danas ponovio da svakako neće da odustane ni od jedne opcije i da je to veoma važno, prenosi En-Bi-Si njuz. On je kazao da SAD imaju "veoma dobre odnose sa Danskom, ali da je Grenland strateški važan za Ameriku", prenosi Rojters. "Grenland nam je potreban. Ne mogu da se oslonim na Dansku", istakao je opet Tramp.

Na konferenciji za novinare posle razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i potpredsednikom Džej Di Vensom u danskoj ambasadi u Vašingtonu, uz prisustvo ministarke spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfeld, Rasmusen je upozorio da je Grenland pokriven članom 5 NATO, koji definiše kolektivnu odbranu kad je napadnuta bilo koja članica Alijanse. On je dodao da je cilj sastanka bio da se pronađe zajednički način za jačanje bezbednosti u Arktiku, a razgovor je opisao kao "iskren i konstruktivan".

Rasmunsen navodi da se razgovaralo o tome "kako osigurati dugoročnu bezbednost na Grenlandu", ali da se stavovi "još razlikuju". Po njegovim rečima, Danska "i dalje veruje da se dugoročna bezbednost najvećeg ostrva na svetu, može osigurati unutar trenutnog okvira".

- Danska i Grenland smatraju potpuno neprihvatljivom svaku ideju koja ne bi poštovala teritorijalni integritet Danske i pravo na samoopredeljenje grenlandskog naroda - naglasio je Rasmusen. - Stoga i dalje imamo fundamentalno neslaganje, ali se takođe slažemo da se ne slažemo. Biće formirana radna grupa na visokom nivou koja će istražiti da li se ta dva stava mogu uskladiti. Grupa, koja će se fokusirati na bezbednosne probleme SAD u vezi sa Arktikom, uz poštovanje danskih crvenih linija, sastaće se "za nekoliko nedelja". Nema, međutim, nikakvih garancija da će ta inicijativa dati rezultate.

Vidno potresena, s rukom na grudima i glasom koji joj je podrhtavao i jedva suzdržavajući suze, Mocfeldova je govorila o ogromnom psihološkom pritisku kojem je bila izložena prethodnih dana. Kako je rekla, "događaji su bili previše za jednu osobu".

- Poslednjih nekoliko dana, bili su izuzetno teški. Pritisak je stalno rastao, a mi smo se pripremali za svaki mogući scenario - rekla je ona, priznajući da je američkim zvaničnicima pokušala da prenese strah i neizvesnost koji su zavladali među građanima Grenlanda zbog učestalih i otvorenih poruka koje stižu iz Vašingtona. - Nikada nije bilo važnije da se istakne da su Danska i Grenland saveznici SAD, da su godinama saraživali, te što pre treba normalizovati odnose, usred eksalirajuće retorike.

Danska je lane rasporedila jedinice sa ukupno oko 600 vojnika u Arktiku. Uz nova pravila o obaveznom služenju vojnog roka, koja povećavaju broj u vojsci, kao i zajedničke NATO prioritete u polarnoj oblasti, sposobnost Danske "da deluje tamo" će rasti.

Sada nekoliko evropskih zemalja šalje svoje izviđačke misije, pa je tako Nemačka, na poziv Danske, poslala 13 svojih vojnika transportnim avionom Erbas E400M, prenosi Dojče vele. Cilj je da se "istraži mogući vojni doprinos kojim bi se podržala Danska u osiguranju bezbednosti u regionu".

Nemačka vlada, odbacila je ranije američke pretenzije prema Grenlandu koji je autonomna danska teritorija, ali su kancelar Fridrih Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus izjavili da žele da, zajedno sa SAD, obezbede arktički region od ruske pretnje i to u okviru NATO.

Prve specijalne snage i izviđačke trupe iz Evrope stigle su na ostrvo tokom protekle noći. Vojni transporter danske vojske "herkules", sleteo je još sinoć na aerodrom u Nuku, dopremivši i francuske vojnike. Gotovo istovremeno, drugi danski vojni avion, spustio se na aerodrom Kangerlusuak na zapadu ostrva, Oba aviona su, navodi Sputnjik, letela sa isključenim transponderima, elektronskim uređajima koji pomažu u njihovoj identifikaciji na radaru kontrole letenja.

Na putu ka Grenlandu danas su bili i malobrojni vojnici iz Holandije, Kanade, Velike Britanije, Švedske, koja šalje 12 ljudi i Norveške, za koju neki mediji navode da je poslala dva vojnika. Operacija koordinira iz Kopenhagena, a ne kroz strukture NATO, jer su nordijske članice NATO pod komandom kojoj je sedište u Norfolku u SAD, a ova operacija, odvija se bez učešća Amerikanaca.

Francuski ambasador za polarna i okeanska pitanja Olivije Poavr d'Arvor izjavio je ranije za Fransinfo da je "oko 15" francuskih vojnika brdske pešadije, specijalista za visoke planine, već raspoređeno u Nuku.

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen rekao je da se planira uspostavljanje trajnijeg vojnog prisustva na Grenlandu uz veći doprinos Danske, navodeći da će vojnici zemalja NATO biti raspoređivani po sistemu rotacije. Finska još nije donela odluku o slanju trupa, ali namerava da učestvuje u proširenju prisustva NATO na ostrvu, izjavila je finska šefica diplomatije Elina Valtonen.

Poljska neće slati vojnike na Grenland, potvrdio je poljski premijer Donald Tusk, navodeći da bi napad jedne zemlje članice NATO-a na teritoriju druge bio "kraj sveta kakav poznajemo" i "politička katastrofa".

- To bi bio kraj sveta kakav poznajemo, koji je bio zasnovan na solidarnosti NATO i obuzdavao zle sile povezane sa različitim oblicima agresije - naveo je Tusk i dodao da će njegova zemlja učiniti sve što može da osigura da Evropa ostane ujedinjena po pitanju Grenlanda.