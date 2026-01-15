TRAMP POSLAO PORUKU TEHERANU: Iranski zvaničnik otkrio o čemu se radi
IRANSKI izaslanik u Pakistanu Reza Amiri Mogadam izjavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obavestio Teheran da ne namerava da napadne Iran i zatražio od iranskih vlasti da pokažu uzdržanost.
Mogadam je to rekao tokom posete Nacionalnoj upravi Rahmatul-lil-Alamin u Islamabadu, gde se sastao sa predsednikom te institucije Kuršidom Ahmadom Nadimom, preneo je "Dawn".
On je naveo da je u ranim jutarnjim satima dobio informacije prema kojima Tramp ne želi rat i da je od Irana zatraženo da ne napada američke interese u regionu.
Izjava dolazi u trenutku kada su u Iranu izbili protesti zbog rasta troškova života, nakon čega su vlasti uvele ograničenja pristupa internetu.
Tramp je prethodno više puta pretio mogućom intervencijom u znak podrške demonstrantima.
U sredu je rekao da je obavešten da su ubistva demonstranata obustavljena i da će "pratiti i videti" dalji razvoj situacije.
Iranski izaslanik je rekao da građani imaju legitimno pravo na protest i da je vlada vodila razgovore sa demonstrantima, ali je optužio američke i zapadne medije da svojim izveštavanjem podstiču nasilje i dodatno eskaliraju krizu.
On je dodao da izjave Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua od 7. januara predstavljaju mešanje u unutrašnje poslove Irana.
Mogadam je događaje opisao kao najteže u istoriji zemlje, tvrdeći da su naoružane grupe vršile ubistva, napadale verske objekte i podmetale požare.
On je istakao da je situacija sada "potpuno pod kontrolom" i da trenutno u Iranu nema protesta, uprkos pretnjama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
Naveo je da je Iran u stanju visoke pripravnosti i da je njegov vazdušni prostor privremeno zatvoren i dodao da bi Teheran u slučaju napada ciljao američke i izraelske objekte širom regiona.
Istovremeno je naglasio da je Iran posvećen miru i da odnosi sa muslimanskim zemljama prolaze kroz pozitivnu fazu.
Mogadam je zahvalio Pakistanu na, kako je rekao, iskrenoj podršci, ističući da je Iranu potrebna moralna i politička, a ne materijalna pomoć.
On je dodao da se zemlja već 44 godine suočava sa ekonomskim sankcijama, koje su nanele štetu, ali i ojačale određene unutrašnje kapacitete.
Takođe najavio planove za pokretanje kurseva persijskog jezika u saradnji sa pakistanskim vlastima, dok je ranije zakazana konferencija za novinare otkazana zbog njegovih obaveza.
