ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ušli su u oštru polemiku zbog nestanaka struje u glavnom gradu, piše portal "Strana.ua", prenose RIA Novosti.

FOTO: Tanjug/AP

Kako navodi izdanje, šef kijevskog režima je u svom večernjem obraćanju optužio gradske vlasti za "značajno manji intenzitet rada" u poređenju sa drugim regionima i pozvao da se situacija hitno ispravi i da se donesu konkretne odluke.

Kličko je kao odgovor na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je naveo, "neprekidnog hejta" od strane Zelenskog i njemu lojalnih govornika, navodi se u tekstu.

On je na svom Telegram kanalu naveo da ne razume kakav intenzitet Zelenski ne vidi i nazvao je njegove izjave čistom mržnjom, rekavši da sve službe rade kako treba. Takođe, napomenuo je i da javno odgovara na prozivke Zelenskog jer se za poslednje četiri godine nisu sreli nijednom.

Gradonačelnik Kijeva je takođe izjavio da je njegov nedavni poziv građanima da privremeno napuste prestonicu, zbog čega ga je Zelenski kritikovao, bio iskreno upozorenje o teškoj situaciji.

Masovna, višečasovna isključenja struje u Ukrajini počela su u oktobru usled kvarova na energetskim mrežama i komunalnim sistemima. U zemlji su oštećene sve velike termoelektrane i hidroelektrane, zbog čega je njihova sposobnost proizvodnje električne energije značajno smanjena, dok su potrebe stanovništva ostale na istom nivou.

Prema podacima servisa "Gugl trends", jedan od najpopularnijih pretraživanih pojmova u Ukrajini tokom 2025. godine ostao je "raspored isključenja struje".

Kao odgovor na napade Oružanih snaga Ukrajine na civilnu infrastrukturu, ruske snage izvode udare visokopreciznim oružjem iz vazduha, sa mora i sa kopna, kao i dronovima, isključivo po vojnim objektima, preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i energetskim objektima povezanim sa njim.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi