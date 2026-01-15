ARHIVSKA dokumenta potvrđuju da Sovjetski Savez nije bio umešan u ubistvo bivšeg američkog predsednika Džona Kenedija, rekao je direktor ruske Federalne arhivske agencije Andrej Artizov.

Arhiva

Oktobra prošle godine ruska ambasada je na molbu Ane Pauline Lune, američkog kongresmena, predala materijale „Rosarhiva“ na osnovu sovjetskih dokumenata o ubistvu Kenedija sa kojih je skinuta oznaka tajnosti.

Kako je za Sputnjik rekao Artizov, SAD su dobile kopije dokumenata, dok su originali ostali u Rusiji.

„Predali smo kopije. To je bila molba američke strane. Član Kongresa Ana Paulina Luna, inače među najaktivnijim pristalicama sadašnjeg američkog predsednika, odgovorna za novu istragu ubistva Džona Kenedija, zatražila je od naših diplomata kopije dokumenata. I mi smo ih predali. Odgovor je bio pozitivan“, rekao je Artizov.

On je naglasio da je za Rusiju bilo glavno da se stavi tačka na pitanje o ulozi SSSR-a u istrazi ubistva.

„I tačka je stavljena. Sovjetsko ruskovodstvo nije imalo nikakve veze sa ubistvom, niti sa svim tim teorijama zavere. I dokumenti to i potvrđuju. Između ostalog, prvi put su objavljeni dokumenti o boravku Li Harvi Osvalda u Sovjetskom Savezu“, rekao je on.

Kenedi je ubijen u atentatu 22. novembra 1963. u Dalasu. Ubio ga je Osvald.

Ispostavilo se da je Osvald 1959-1960. godine živeo u SSSR-u, da je radio kao strugar u Minsku i da se čak i oženio Ruskinjom koja je potom s njim otišla u SAD.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: