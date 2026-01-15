RUSKE oružane snage uspešno napreduju u svim sektorima Severnog vojnog okruga, a u prvoj polovini januara zauzele su više od 300 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, izjavio je danas načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga Valerij Gerasimov.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

"Ofanziva formacija i vojnih jedinica Združene grupe snaga sprovodi se praktično u svim pravcima", rekao je Gerasimov tokom provere dejstva grupe "Centar" na Dnjepropetrovskom pravcu, prenose RIA Novosti.

On je kazao da ukrajinske oružane snage zanemaruju gubitke u pokušaju da zaustave ofanzivu grupe "Centar", ali da ne uspevaju u tome, kao i da se nastavlja ofanziva u Konstantinovki u Donjeckoj oblasti, nakon zauzimanja Krasnoarmejska i Dimitrova, dok jedinice grupe "Jug" napreduju ka Slavjansku.

Gerasimov je rekao da, nakon zauzimanja Huljajpolja, grupa "Istok" napreduje u Zaporoškoj oblasti i proširuje zonu bezbednosti u Dnjepropetrovsku, dok Dnjeprovske jedinice napreduju u pravcu Zaporožilja.

Govoreći o uspesima grupe "Zapad", načelnik ruskog Generalštaba je pojasnio da ruski borci završavaju zauzimanje Kupjanska - Uzlova u Harkovskoj oblasti, kao i da su osujetili sve pokušaje kontranapada ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku.

Prema njegovim rečima, istovremeno, grupa "Sever" širi svoju zonu bezbednosti u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, u kojoj su, od početka januara, zauzeta dva sela - Grabovskoje i Komarovka.

Rusija je saopštila da je prošle godine zauzela 6.640 kvadratnih kilometara teritorije u Ukrajini.



(Tanjug)