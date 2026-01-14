TRAMP NAJZAD SVE OBJASNIO: Evo zvog čega je Americi potreban Grenland

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih država Donald Tramp izjavio je da je razlog zašto je SAD-u potreban Grenland „nacionalna bezbednost“.

„On je od vitalnog značaja za Zlatnu kupolu koju gradimo. NATO bi trebalo da nam bude predvodnik na putu ka tome. Ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će to uraditi, a to se neće desiti!“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Prema njegovim rečima, NATO ne bi bio efikasna sila ili sredstvo odvraćanja, ni blizu bez ogromne vojne moći Amerike, koju je, kako navodi, veći deo on sam stvorio tokom svog prvog mandata.

„Oni to znaju, a i ja takođe. NATO postaje daleko snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo“, zaključio je predsednik SAD.

