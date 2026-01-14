TRAMP NAJZAD SVE OBJASNIO: Evo zvog čega je Americi potreban Grenland
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih država Donald Tramp izjavio je da je razlog zašto je SAD-u potreban Grenland „nacionalna bezbednost“.
„On je od vitalnog značaja za Zlatnu kupolu koju gradimo. NATO bi trebalo da nam bude predvodnik na putu ka tome. Ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će to uraditi, a to se neće desiti!“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.
Prema njegovim rečima, NATO ne bi bio efikasna sila ili sredstvo odvraćanja, ni blizu bez ogromne vojne moći Amerike, koju je, kako navodi, veći deo on sam stvorio tokom svog prvog mandata.
„Oni to znaju, a i ja takođe. NATO postaje daleko snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo“, zaključio je predsednik SAD.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
HITNA EVAKUACIJA AMERIČKE BAZE U KATARU: Već jednom bila meta udara
14. 01. 2026. u 12:51
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)