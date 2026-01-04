EU RAZJEDINJENA ZBOG VENECUELE: Samo jedna zemlja stala protiv zajedničkog stava

MAĐASKA je jedina zemlja EU koja nije podržala stav Evropske unije o Venecueli, pa stoga nema ni zajedničkog stava Unije, navodi se u dokumentu objavljenom na veb-sajtu Evropske službe za spoljne poslove.

Foto: Profimedia

- Evropska unija poziva sve aktere na smirenost i uzdržanost, kako bi se izbegla eskalacija i obezbedilo mirno rešenje krize. EU podseća da se, pod svim okolnostima, principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju poštovati. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija imaju posebnu odgovornost da poštuju te principe, kao stub međunarodne bezbednosne arhitekture - navodi se u reakciji na napad SAD na Venecuelu i hapšenje predsednika Nikolasa Madura i njegov supruge Silije Flores Maduro.

EU je više puta izjavila da Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsednika i zalagala se za mirnu tranziciju ka demokratiji u zemlji, poštujući njen suverenitet. Pravo venecuelanskog naroda da odredi svoju budućnost mora se poštovati, piše u objavljenom dokumentu.

EU deli stav da je prioritet borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i trgovine drogom, koji predstavljaju značajnu bezbednosnu pretnju širom sveta. Istovremeno, EU naglašava da se ovi izazovi moraju rešavati kroz održivu saradnju uz puno poštovanje međunarodnog prava i principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

- U bliskom smo kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sa regionalnim i međunarodnim partnerima kako bismo podržali i olakšali dijalog sa svim uključenim stranama, što bi dovelo do pregovaračkog, demokratskog, inkluzivnog i mirnog rešenja krize. Poštovanje volje venecuelanskog naroda ostaje jedini način da Venecuela obnovi demokratiju i reši trenutnu krizu - piše u dokumentu.

U ovom kritičnom trenutku, kako je rečeno, neophodno je da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo.

- Svi politički zatvorenici koji su trenutno pritvoreni u Venecueli moraju biti bezuslovno oslobođeni. Konzularne vlasti zemalja članica EU rade u tesnoj koordinaciji kako bi zaštitile bezbednost građana EU, uključujući i one koji su nezakonito pritvoreni u Venecueli - dodaje se.

Ovu izjavu podržalo je 26 država članica, a to su - Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litvanija. Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španije i Švedska. Sve osim Mađarske.

Inače, premijer Viktor Orban rekao je juče da "nema mađarskih državljana koji su učestvovali ili su povređeni u vojnoj operaciji". On je naveo da je u u stalnom kontaktu sa ambasadorima u regionu kako bi se osiguralo da "nijedan mađarski državljanin ne dospe u nevolju u Venecueli". Takođe, on i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto su se konsultovali sa ljudima u mađarskom energetskom sektoru kako bi zaštitili Mađarsku od efekata koje bi venecuelanska kriza mogla imati na cenu energenata.

(RT Balkan)

