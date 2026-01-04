U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri. Naakon toga stigla je objava predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".

Foto Tanjug/AP

VIŠE OD 30.000 KOLUMBIJSKIH VOJNIKA RASPOREĐENO DUŽ GRANICE SA VENECUELOM

Više od 30.000 kolumbijskih vojnika, sa tenkovima i transporterima, raspoređeno je duž granice sa Venecuelom, javio je danas CNN, pozivajući se na kolumbijske zvaničnike.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez rekao je da se trenutno nalazi više od 30.000 kolumbijskih vojnika duž 2.200 kilometara granice sa Venecuelom nakon američkih napada na tu zemlju i hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Sančez je naveo da su trupe pre svega raspoređene u područjima u kojima deluju dva narko kartela - ELN i Tren de Aragua.

RUBIO: NEĆEMO NAFTU VENECUELE, ALI NEĆE JE DOBITI NI NAŠI TAKMACI

Sjedinjene Američke Države nemaju vojne snage na terenu u Venecueli, izjavio je danas državni sekretar SAD Marko Rubio, istakavši da njegovoj zemlji ne treba venecuelanska nafta.

Naglasio je da SAD neće dozvoliti da zapadna hemisfera bude baza za operacije protivnika, takmaca i rivala SAD.

Američki zvaničnik je za NBC naveo i to da će SAD nastaviti da napadaju brodove sa drogom i da zaplenjuju sankcionisane brodove.

Foto printskrin telegram

PROTESTI U EVROPI

U više evropskih prestonica održavaju se protesti protiv dejstava Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli. Građani pozivaju na oslobađanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Foto: AP Photo

AMERIKA ĆE SUDITI O POTPREDSEDNICI VENECUELE NA OSNOVU BUDUĆIH KORAKA

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će SAD suditi o potpredsednici Venecuele Delsi Rodrigez na osnovu onoga što bude radila u budućnosti, prenose američki mediji.

Američki predsednik Donald Tramp juče je izjavio da je ona u suštini spremna da uradi ono što SAD smatraju da je neophodno kako bi Venecuela ponovo postala velika.

ZARADIO STOTINE HILjADA DOLARA KLADEĆI SE NA PAD MADURA

Onlajn trgovac koji se bavi predviđanjem kretanja na tržištima kladio se dan pre američke vojne operacije da će predsednik Venecuele Nikolas Maduro biti svrgnut sa vlasti, zaradivši na taj način nekoliko stotina hiljada dolara, prenose danas američki mediji.

OKO 90 VENECUELANSKIH VOJNIKA POVREĐENO U AMERIČKIM NAPADIMA

Prema podacima nevladine organizacije "Mreža lekara", oko 90 venecuelanskih vojnika je povređeno u američkom napadu koji se dogodio u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći.

Ta nevladina organizacija je saopštila i da postoje izveštaji o poginulima, koji nisu potvrđeni, prenosi danas Skaj njuz.

Prema "Mreži lekara", 60 povređenih primljeno je u Vojnu bolnicu "Dr Karlos Arvelo", a još 30 u malu bolnicu u Fort Tiuni. Visoki venecuelanski zvaničnik izjavio je ranije danas da je najmanje 40 ljudi, uključujući vojno osoblje i civile, poginulo u američkom vazdušnom napadu na Venecuelu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da nijedan američki vojnik nije poginuo u napadu, ali je naglasio da su neki američki vojnici povređeni.

STIGLA OSUDA SEVERNE KOREJE

Severna Koreja oštro je osudila američke napade na Venecuelu, nazivajući ih "najtežim oblikom kršenja suvereniteta".

PAPA LAV: VENECUELA TREBA DA OSTANE NEZAVISNA ZEMLjA

Papa Lav izjavio je danas da sa "dušom punom zabrinutosti" prati dešavanja u Venecueli, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura. U svom obraćanju, Papa je pozvao na očuvanje nezavisnosti Venecuele i poštovanje ljudskih prava u toj zemlji, preneo je Rojters.

- Pratim razvoj situacije u Venecueli sa srcem punim zabrinutosti. Dobro voljenog venecuelanskog naroda mora da prevlada nad svim drugim razmatranjima i dovede do prevazilaženja nasilja i kretanja putem pravde i mira, garantujući suverenitet zemlje, osiguravajući vladavinu prava utvrđenu Ustavom, poštujući ljudska i građanska prava svake osobe i radeći zajedno na izgradnji spokojne budućnosti saradnje, stabilnosti i harmonije, sa posebnom pažnjom na najsiromašnije koji pate zbog teške ekonomske situacije - rekao je papa.

STARMER ODBIJA DA OSUDI AMERIČKI NAPAD NA VENECUELU

Premijer Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, usprkos pozivima opozicije. U izjavi za BBC, Starmer je rekao da želi da prikupi sve relevantne informacije pre nego što zauzme stav.

- Želim da prikupim sve materijalne činjenice, jednostavno nemamo potpunu sliku u ovom trenutku - stvari se brzo menjaju - rekao je Starmer, ponovivši da Velika Britanija nije učestvovala u napadu.

Starmer je rekao da mora da razgovara sa predsednikom Sjedinjenjih Američkih Država Donaldom Trampom i drugim saveznicima Velike Britanije pre nego što bude mogao dalje da komentariše.

On je rekao da je "celog života bio zagovornik međunarodnog prava", ali je odbio da osudi napad SAD, jer "želi da se uveri da ima sve činjenice" na raspolaganju.

VOJSKA NE SMANjUJE PRITISAK: AMERIKANCI OSTAJU U VENECUELI

Pojačana američka vojna prisutnost uz Venezuelu verovatno će ostati na snazi, čak i nakon hapšenja predsednika Niklasa Madura, smatra penzionisani australijski general Mik Rajan, ističući da politika SAD kombinuje pritisak i podsticaje na preostalu vladu.

RODRIGEZ UŽIVA PREDSEDNIKOVO "PUNO POVERENjE"

Rodrigez (56) je iz Karakasa i studirala je pravo na Centralnom univerzitetu Venecuele. Više od dve decenije provela je kao jedna od vodećih figura "čavizma", političkog pokreta koji je osnovao predsednik Ugo Čavez, a koji Maduro predvodi od Čavezove smrti 2013. godine. Zajedno sa svojim bratom Horheom Rodrigezom, sadašnjim predsednikom Narodne skupštine, držala je različite pozicije moći još od Čavezove ere.

Služila je kao ministarka komunikacija i informisanja od 2013. do 2014, a kasnije je postala ministarka spoljnih poslova (2014–2017). Na toj funkciji branila je Madurovu vladu od međunarodnih kritika, uključujući optužbe za nazadovanje demokratije i kršenje ljudskih prava.

OGLASILA SE RODRIGEZ: ONO ŠTO JE UČINjENO VENECUELI MOŽE BITI UČINjENO BILO KOME

NAKON hvatanja predsednika Nikolasa Madura tokom američke vojne operacije u Venecueli, komanda nad ovom južnoameričkom zemljom prešla je u ruke izvršne potpredsednice Delsi Rodrigez.

Stojeći ispred zastave Venecuele, Rodrigez je izjavila da operacija izvedena rano ujutru predstavlja drastično kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Venecuele. Dodala je da Venecuelanci moraju odbaciti ovu akciju, a vlade širom Latinske Amerike je osuditi.

- Pozivamo narode velike otadžbine da ostanu ujedinjeni, jer ono što je učinjeno Venecueli može biti učinjeno bilo kome. Ta brutalna upotreba sile da se savije volja naroda može se sprovesti protiv bilo koje zemlje - rekla je ona Savetu u obraćanju koje je prenosila državna televizija VTV.

OKLOPNA VOZILA NA ULICAMA KARAKASA

Venezuelan and Caribbean airspace from late last night (local time) through this afternoon.

MADURO PRED SUDOM VEĆ U PONEDELjAK

Optužen po više tačaka savezne optužnice, uključujući zaveru u vezi sa narkoterorizmom, Maduro će se u ponedeljak prvi put pojaviti pred saveznim sudom na Menhetnu, najavio je zvaničnik Ministarstva pravde.

U optužnici se navodi da su Maduro i njegovi saveznici pretvorili venezuelske institucije u žarište korupcije koju pokreće trgovina drogom, sve u svoju ličnu korist. Prema optužnici američkog Ministarstva pravde, vrh venezuelske države decenijama je bio umešan u masovni šverc droge.

Avioni i dalje ne lete kroz vazdušni prostor Venecuele

Venezuelan and Caribbean airspace from late last night (local time) through this afternoon.

TRAMP GLUMI REGIONALNOG SILEDžIJU: AKCIJA U VENECUELI JE NEZAKONITA

Bivša potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kamala Haris oštro je osudila napad na Venecuelu i hapšenje predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

NjUJORK TAJMS: MADURO U DECEMBRU ODBIO TRAMPOV ULTIMATUM

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, odbio je ultimatum koji mu je krajem decembra prošle godine postavio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, zahtevajući da podnese ostavku, napusti zemlju i ode u egzil u Tursku, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na izvore iz američke i venecuelanske vlade.

Prema tom izvoru, američki zvaničnici su tada već identifikovali potpredsednicu Venecuele, Delsi Rodrigez, kao potencijalnu privremenu zamenu za Madura.

Izvori su naveli da američka administracija veruje da bi Rodrigez mogla da zaštiti i podrži buduće američke investicije u energetski sektor Venecuele, a njeni upravljački kapaciteti se smatraju prihvatljivijim za SAD nego Madurovi.

NOVA FAZA AMERIČKOG IMPERIJALIZMA

VEST da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro kidnapovan na sopstvenoj teritoriji tokom američkog napada, stavljen u vojni avion i prebačen u Njujork kao neka vrsta „živog ratnog plena“ šokirala je veliki deo sveta.

Trampova otvorena objava da će „preuzeti upravljanje Venecuelom“ ne znači samo još jednu epizodu dugog pritiska na Venecuelu, već prelazak u novu fazu imperijalne politike u kojoj se ne samo da vlade svrgavaju, već se fizički kidnapuje celokupno političko rukovodstvo. To je presedan (iako očekivan) koji ruši temelje međunarodnog prava i šalje jasnu poruku svim neposlušnim državama Globalnog Juga, poruku da su savezi, izbori i ustavi validni samo dok se poklapaju sa interesima Vašingtona.

Odgovor Latinske Amerike nije bio jednoznačan, ali je odnos političke težine sasvim jasan. Od Meksika, preko Kolumbije i Brazila, do Kube i Čilea, ključne zemlje regiona osudile su napad na Venecuelu i otmicu njenog predsednika kao grubo kršenje suvereniteta i Povelje UN. Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum i bivši predsednik Lopez Obrador pozvali su se na dugu tradiciju neintervencionizma i upozorili da nijedna zemlja nema pravo da vojno napadne drugu i oduzme joj šefa države kao da je begunac, a ne legitimno izabrani predsednik. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro pozvao je na hitan sastanak Saveta bezbednosti i podsetio da unutrašnje sukobe jednog naroda može rešiti samo taj narod.

POTPUNO PARALISAN IZVOZ NAFTE IZ VENECUELE

Izvoz nafte iz Venecuele, koji je već bio drastično smanjen usled blokade američkog predsednika Donalda Trampa prema sankcionisanim tankerima, danas je potpuno paralizovan.

Prema izvorima bliskim operacijama, kapetani luka nisu primili zahteve za dozvolu brodovima da isplove, što je zaustavilo trgovinu, saznaje Rojters.

Uprkos prethodnim otpremama ka Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji, nekoliko brodova koji su nedavno utovarili naftu nisu isplovili, dok su neki koji su čekali na utovar krenuli prazni.

U glavnoj luci za izvoz nafte u Venecueli, Hose, nije bilo utovara u subotu, navodi se na specijalizovanom sajtu Tanker Trakers.

Potpuna obustava izvoza nafte, uključujući tankere koje koristi državna kompanija „PDVSA“ i njen partner „Ševron“, mogla bi da dovede do smanjenja proizvodnje na naftnim poljima, s obzirom na to da su skladišta i brodovi za plutajuće skladištenje brzo popunjeni, navode izvori.

Ova paraliza dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države izvele hapšenje predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge iz Karakasa, a Tramp je najavio nadzor nad političkom tranzicijom u Venecueli.

Američki predsednik je ranije danas potvrdio da je embargo na naftu u punoj primeni. Sjedinjene Američke Države su juče izvele vazdušne napade na Venecuelu, a Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje. Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije danas da će se bračni par Maduro suočiti s optužnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

VENECUELA TRAŽI HITNO ZASEDANjE SAVETA BEZBEDNOSTI UN

Ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samjuel Monkada uputio je pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) u kojem ističe pravo Venecuele na samoodbranu i traži hitnu sednicu SBUN.

"Ovo je kolonijalni rat s ciljem uništavanja naše vlasti koju je izabrao naš narod i nametanja marionetske vlade koja omogućava pljačku naših prirodnih resursa, uključujući najveće svetske rezerve nafte", naveo je Monkada u subotu.

On je istakao da američka vojna akcija krši Povelju UN, koja propisuje da su sve članice obavezne da se u međunarodnim odnosima uzdrže od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države.

Kako navodi Rojters, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se sastane u ponedeljak nakon što su SAD napale Venecuelu i svrgnule njenog dugogodišnjeg predsednika Nikolasa Madura.

Ranije danas, predsednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na hitno sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija radi razmatranja aktuelne situacije u Venecueli, nakon napada američkih snaga, a Rusija i Kina su podržale njegov zahtev.

"Kao članica Ujedinjenih nacija, Kolumbija podstiče hitno sazivanje Saveta bezbednosti UN radi razmatranja situacije", napisao je Petro na platformi Iks.

KINA POZIV SAD DA ODMAH OSLOBODE MADURA

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo odmah da oslobode venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i da situaciju u Venecueli reše putem dijaloga i pregovora.

U izjavi objavljenoj na zvaničnoj veb stranici ministarstva, Kina je naglasila da je deportacija Madura i njegove supruge od strane SAD prekršila međunarodno pravo i norme i da bi Amerika morala da obezbedi bezbednost tom paru.

Kineska vlada je pozvala na povratak diplomatskog rešenja u venecuelanskoj krizi, naglašavajući potrebu za smanjenjem napetosti i podsticanje pregovaračkog procesa među svim stranama.

DELSI RODRIGEZ PRIVREMENO PREUZELA DUŽNOST PREDSEDNIKA VENECUELE

Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.

Prema sudskoj odluci, Rodrigez će obavljati dužnosti predsednika kako bi obezbedila administrativni kontinuitet i odbranu nacije.

Sudije nisu proglasile Madura trajno odsutnim sa funkcije, što bi zahtevalo održavanje izbora u roku od 30 dana kako bi se izabrao novi predsednik.



PROROČKE REČI UGA ČAVEZA

DRUŠTVENIM mrežama masovno se širi snimak intervjua bivšeg venecuelanskog predsednika Uga Čaveza koji je govorio o potencijalnom američkom napadu i venecuelanskoj nafti.

- Vi ne vidite koju pretnju nam SAD predstavlja? - upitao je Čavez u jednom intervjuu.

Na pitanje zašto misli da će SAD da napadne Venecuelu, Čavez je odgovorio.

- Pogledajte skoriju istoriju. Reći ću vam najvažnije razloge. Ovde kod nas su najveće rezerfe nafte na svetu. Ovde u Venecueli imamo nafte za više od 100 godina. Americi polako nestaju zalihe. Najvažniji razlog zašto SAD želi da postavi svoje marionete ovde je venecuelanska nafta - rekao je on.

MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.

Bela kuća je objavila video snimak na kojem se vidi Maduro sa lisicama na rukama, okružen agentima DEA, kako im govori na engleskom jeziku: „Laku noć“ i „Srećna Nova godina“.

Potom je odveden u federalni zatvor u Bruklinu.

Maduro (63) bi trebalo da se pojavi pred sudijom u Njujorku kako bi se suočio sa optužbama koje uključuju „narkoterorizam“ i uvoz kokaina u SAD, preneli su svetski mediji.

"Happy new year", Nicolás Maduro llegó a las instalaciones de la DEA dándole el Feliz Año a los agentes que lo trasladaron a Nueva York. Ya está en el Brooklyn Detention Center dónde lo van a procesar y a leerle los cargos.

NOVO SRAMNO PONIŽAVANjE MADURA

BELA kuća objavila je crno-belu fotografiju američkog predsednika Donalda Trampa ispred aviona "Air Force One", uz poruku.

"No games. FAFO", što bi značilo "Samo se ti zavitlavaj, pa ćeš videti šta će da se desi".

FAFO je internet sleng izraz koji znači upozorenje da će nečiji provokativni postupci mogu imati ozbiljne posledice.

40 LjUDI POGINULI U AMERIČKOM NAPADU NA VENECUELU

VISOKI venecuelanski zvaničnik izjavio je da je najmanje 40 ljudi, uključujući vojno osoblje i civile, poginulo u američkom vazdušnom napadu na Venecuelu.

Preliminarni izveštaji ukazuju na to da je među žrtvama bio i jedan civil, dok su povrede zadobili i članovi vojnog osoblja, objavio je Njujork tajms.

Predsednik SAD-a, Donald Tramp, rekao je da nijedan američki vojnik nije poginuo u napadu, ali je naglasio da su neki američki vojnici povređeni. General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, dodao je da su američki helikopteri, koji su učestvovali u akciji da izvezu predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, bili pod vatrom.

PRVI SNIMCI MADURA IZ NjUJORKA

POJAVILI su se prvi snimci predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon što je prebačen u Sjedinjene Američke Države.

Kako javlja Si-En-En, Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni su u pritvorsku jedinicu koja se nalazi u Bruklinu, na jugu Njujorka.

