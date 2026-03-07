"AMERIKANCI SU NOĆAS DOZVOLILI RUSIMA DA IZVOZE NAFTU" Vučić: Evropa "nesnađena" u svemu tome, zato ćemo da platimo najvišu cenu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, u okviru obraćanja, govorio je o energetskoj situaciji u svetu.
- Noćas je stigla odluka Amerikanaca, jer naravno, u panici su... Ne zato što neće uspeti vojno, uspeće, nego ne znaju šta da rade sa cenama nafte. Nafta je završila na 93 dolara po barelu, a bila je 65 pre neki dan. Dozvolili su noćas Rusima da izvoze naftu, Indija to oberučke dočekuje. Za nijansu će to da smanji značaj zemalja Zaliva - naveo je.
Vučić se osvrnuo i na našu situaciju sa energentima.
- Pitam vas, znate li ko je nesnađen u svemu tome. Pa mi iz Evrope. Zato što ćemo opet da platimo najvišu cenu. Zato što će svi da prihvate rusku naftu osim Evrope, Azija Afrika, Amerika hoće, Evropa neće. Jer je to značajan keš priliv za Rusiju, jer im ne žele dati priliku da se oporave. Zato ćemo mi da stradamo - zaključio je Vučić
