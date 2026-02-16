SLIKA IZ VAZDUHA: Pogledajte koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu (FOTO)
SATELITSKI snimak je dokaz "crno na belo" koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu kako bi, verovali ili ne, nasiljem pokušali da ometaju održavanje svečane akademije u Srpskom narodnom pozorištu u tom gradu povodom dva veka od osnivanja Matice srpske.
U piku protesta, koji je bio večeras oko 18 časova, na jednoj od novosadskih raskrnica se okupilo 1.582 zgubidana.
Međutim, ubrzo su počeli da se osipaju i dokaz za to je još jedan snimak iz satelita. Na osnovu njega je izbrojano da se samo pola sata kasnije broj blokadera smanjio na 1.406 lica.
Pogledajte kako izgleda snimak nastao u 18.25 sati.
Podsetimo, razulareni blokaderi su večeras pokušali da izazovu haos u Novom Sadu i da linčuju novinarku Informera Branku Lazić.
Među najnasilnijima je bio poznati siledžija i nasilnik nad ženama Robert Silberholc, koji je pozivao svoje istomišljenike da "je*u majku" Branki.
Preporučujemo
GAMAD: Blokaderi napali crkvene velikodostojnike u Novom Sadu (VIDEO)
16. 02. 2026. u 21:22
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)