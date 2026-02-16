SLIKA IZ VAZDUHA: Pogledajte koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu (FOTO)

SATELITSKI snimak je dokaz "crno na belo" koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu kako bi, verovali ili ne, nasiljem pokušali da ometaju održavanje svečane akademije u Srpskom narodnom pozorištu u tom gradu povodom dva veka od osnivanja Matice srpske.

Foto: Printksrin

U piku protesta, koji je bio večeras oko 18 časova, na jednoj od novosadskih raskrnica se okupilo 1.582 zgubidana.

Foto: Printksrin

Međutim, ubrzo su počeli da se osipaju i dokaz za to je još jedan snimak iz satelita. Na osnovu njega je izbrojano da se samo pola sata kasnije broj blokadera smanjio na 1.406 lica.

Pogledajte kako izgleda snimak nastao u 18.25 sati.

Foto: Printksrin

Podsetimo, razulareni blokaderi su večeras pokušali da izazovu haos u Novom Sadu i da linčuju novinarku Informera Branku Lazić.

Među najnasilnijima je bio poznati siledžija i nasilnik nad ženama Robert Silberholc, koji je pozivao svoje istomišljenike da "je*u majku" Branki.