Politika

SLIKA IZ VAZDUHA: Pogledajte koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu (FOTO)

Новости онлине

16. 02. 2026. u 19:10

SATELITSKI snimak je dokaz "crno na belo" koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu kako bi, verovali ili ne, nasiljem pokušali da ometaju održavanje svečane akademije u Srpskom narodnom pozorištu u tom gradu povodom dva veka od osnivanja Matice srpske.

СЛИКА ИЗ ВАЗДУХА: Погледајте колико се блокадера вечерас окупило у Новом Саду (ФОТО)

Foto: Printksrin

U piku protesta, koji je bio večeras oko 18 časova, na jednoj od novosadskih raskrnica se okupilo 1.582 zgubidana. 

Foto: Printksrin

Međutim, ubrzo su počeli da se osipaju i dokaz za to je još jedan snimak iz satelita. Na osnovu njega je izbrojano da se samo pola sata kasnije broj blokadera smanjio na 1.406 lica.   

Pogledajte kako izgleda snimak nastao u 18.25 sati.     

Foto: Printksrin

Podsetimo, razulareni blokaderi su večeras pokušali da izazovu haos u Novom Sadu i da linčuju novinarku Informera Branku Lazić.

Među najnasilnijima je bio poznati siledžija i nasilnik nad ženama Robert Silberholc, koji je pozivao svoje istomišljenike da "je*u majku" Branki.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)