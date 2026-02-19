Politika

"MOKA SLAVNIĆ JE LEGENDA" Vučić jasno i glasno: Ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka

В.Н.

19. 02. 2026. u 09:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Nju Delhija odgovorio je na navode da Moka Slavnić koristi svaku priliku da mu se dodvori.

МОКА СЛАВНИЋ ЈЕ ЛЕГЕНДА Вучић јасно и гласно: Ти који га критикују нису му ни до чланака

Foto: Printskrin/TV Pink

- On je čovek poznat kao neko bez dlake na jeziku, kao fajter, kao borac. Jesu li oni preimetili, sportista je mnogo više na strani razuma nego na strani rušenja, samo što oni to ne žele da vide.

Teško im je da to prihvate. Moka Slavnić je legenda, a ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka. Hvala legendi na lepim rečima. Naše je da se trudimo da naučimo što više - kazao je Vučić.

