"MOKA SLAVNIĆ JE LEGENDA" Vučić jasno i glasno: Ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Nju Delhija odgovorio je na navode da Moka Slavnić koristi svaku priliku da mu se dodvori.
- On je čovek poznat kao neko bez dlake na jeziku, kao fajter, kao borac. Jesu li oni preimetili, sportista je mnogo više na strani razuma nego na strani rušenja, samo što oni to ne žele da vide.
Teško im je da to prihvate. Moka Slavnić je legenda, a ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka. Hvala legendi na lepim rečima. Naše je da se trudimo da naučimo što više - kazao je Vučić.
Preporučujemo
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)