ORBANOVA SUMORNA PROGNOZA ZA EVROPU: Vek poniženja zbog pogrešne politike

OVAJ vek može da postane "vek poniženja" Evrope zbog njene pogrešne politike koja ubija ekonomiju, smatra mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Profimedia

- Ako se nastavi kao sada ovaj vek može da postane vek poniženja Evrope. U svetu je počela nova industrijska revolucija i Evropa ne može u njoj da učestvuje... Razlog - visoki troškovi u sferi energetike i kontinuirana preterano ideološka kontrola koja ubija ekonomiju - rekao je onu govoru u kojem je sumirao rezultate prethodne godine.

Prema njegovim rečima, prvi put od pronalaska parne mašine Evropa neće biti sila koja oblikuje već žrtva globalne ekonomske transformacije.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov