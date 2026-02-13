Svet

"OVO JE OPASNA IGRA" Merc iz Minhena: Svetski poredak kakav poznajemo više ne postoji

V.N.

13. 02. 2026. u 14:28

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da svetski poredak, kakav poznajemo i koji je zasnovan na pravima i pravilima, više ne postoji, jer se trenutno uništava.

ОВО ЈЕ ОПАСНА ИГРА Мерц из Минхена: Светски поредак какав познајемо више не постоји

AP Photo/Michael Probst

On je na otvaranju Minhenske bezbednosne konferencije rekao da je ta Konferencija oduvek bila "seizmograf političke situacije" i dodao da smo poslednjih godina svedočili sve većim tenzijama i sukobima u svetu, uključujući rusku agresiju na Ukrajinu.

 - Zajedno smo ušli u eru koju ponovo vrlo otvoreno obeležavaju moć i politika velikih sila - rekao je Merc.

Prema njegovim rečima Kina želi da bude lider u oblikovanju sveta i za to je godinama pripremala teren strateškim strpljenjem, a u doglednoj budućnosti, Peking bi mogao da bude ravnopravan sa SAD u vojnom smislu.

 - Kina sistematski koristi tuđe zavisnosti i redefiniše međunarodni poredak u svoju korist. Ako je nakon pada Berlinskog zida postojao unipolarni trenutak, on je odavno prošao. Pravo SAD na liderstvo je osporeno i moguće izgubljeno. Povratak politici moći, međutim, nije ukorenjen samo u rivalstvu između velikih sila, to je takođe odraz nemirnih, uznemirenih društava u vremenima revolucionarnih promena. To je izraz želje, takođe u mnogim demokratskim državama, želje za snažnim liderstvom u globalizovanom svetu u kojem se posebno demokratske države približavaju granicama svoje sposobnosti delovanja - rekao je on.

Dodao je da se čini da politika velikih sila daje snažne i jednostavne odgovore, barem velikim igračima i barem na prvi pogled.

 -Nažalost politika velikih sila se okreće od sveta u kojem se sve veća povezanost prevodi u vladavinu prava i mirne odnose između država- rekao je on. Smatra i da politika velikih sila ima svoja pravila - brza je, oštra i često nepredvidiva, boji se vlastitih zavisnosti, ali koristi zavisnosti drugih i, ako je potrebno, čak ih i iskorišćava.

Prema njegovim rečima, u središtu ovoga stoji bitka za sfere uticaja, zavisnosti i pokornost, gde prirodni resursi, tehnologije i lanci snabdevanja postaju alati za pregovaranje.

 - Ovo je opasna igra. U početku za male igrače, ali kasnije verovatno i za velike igrače. I naši prijatelji u SAD se tome prilagođavaju brzim tempom. Shvatili su vlastitu potrebu da u nekim oblastima sustignu Kinu i izvlače radikalne posledice u svojoj strategiji nacionalne sigurnosti. To rade na svoj način koji ne usporava ovaj trend, već ga ubrzava. I mi, Evropljani, se također pripremamo za ovo novo doba. I dolazimo do drugačijih zaključaka nego, na primer, administracija u Vašingtonu. Naš primarni zadatak kao Evropljana, a naravno i kao Nemaca, jeste da danas prihvatimo ovu novu stvarnost, ali to ne znači da je prihvatamo kao neizbežnu sudbinu - rekao je Merc.

Naglasio je da je nemačka spoljna politika poslednjih decenija imala normativni višak i da je sa najboljim namerama, kritikovala kršenja međunarodnog poretka širom sveta.

 - Često je opominjala, zahtevala i grdila, ali nije bila dovoljno zabrinuta zbog činjenice da joj često nedostaju sredstva za rešavanje problema. Ovaj jaz između ambicije i mogućnosti postao je prevelik - rekao je Merc.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži OSTAVKU AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: Nepovratna i velika šteta je naneta
Svet

0 0

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži "OSTAVKU" AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: "Nepovratna i velika šteta je naneta"

IMENOVANjE Diele za prvog ministra stvorenog veštačkom inteligencijom prošle jeseni izazvalo je međunarodnu pažnju kao inovacija i pokušaj borbe protiv korupcije, ali posle šest meseci glumica Anila Biša, čiji su lik i glas korišćeni da bi Diela "oživela", podnela je tužbu, zahtevajući suspenziju AI ministarke.

12. 02. 2026. u 10:58 >> 12:56

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj
Zločin

0 0

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: "Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj"

MIHAJLO Divac, jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, bio je strah i trepet u celom Beogradu, nije se plašio i išao je "direktno na cev". Na današnji dan, 12. februara, pre 31 godine u Beogradu je ubijen jedan od najopasnijih kriminalaca tog vremena Mihajlo Divac (28). Stradao je ispred hotela "Putnik" od metka u leđa. Preživeo je sve i svašta, uključujući i hice u stomak i eksploziju bombe, a likvidiran je u 28. godini zbog - mrkog pogleda.

12. 02. 2026. u 21:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UBEDLJIVO NAJBOLJI DETOKS: „Japanska voda“ čisti organizam

UBEDLjIVO NAJBOLjI DETOKS: „Japanska voda“ čisti organizam