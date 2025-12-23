OVAKO JE OSLOBOĐENA ANDREJEVKA: Isplivao snimak sa lica mesta, tokom borbi očišćeno oko 510 zgrada i objekata (VIDEO)
BORCI 36. gardijske motorizovane streljačke brigade 29. armije Grupe trupa "Istok" oslobodile su naselje Andrejevku u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Ruske Federacije i podelilo video o oslobađanju ovog važnog mesta.
Naselje Andrejevka je važno odbrambeno područje Oružanih snaga Ukrajine na istočnoj obali reke Gajčur, površine veće od devet kvadratnih kilometara.
Kako se navodi u saopštenju, tokom borbi je očišćeno oko 510 zgrada i objekata. Ukrajinske snage pretrpele su značajne gubitke u ljudstvu i tehnici.
Oslobađanje naselja Andrejevka omogućilo je proširenje mostobrana za dalje napredovanje ruske vojske na zapadnoj obali reke Gajčur, poručilo je rusko ministarstvo.
Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov čestitao je ranije danas ruskoj vojsci ovaj uspeh i poručio da "ova pobeda nastavlja herojski put jedinice i zauvek će ostati simbol hrabrosti i nepokolebljivosti za buduće generacije branilaca otadžbine".
(RT Balkan)
