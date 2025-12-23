GERANJ SA RAKETOM OBORIO Mi-24? Ukrajinci priznali uništenje helikoptera, a stradao je i heroj Ukrajine iz Azovstalja

NEDAVNO je VSU priznao da je izgubio helikopter Mi-24 i njegovu posadu dok je odbijao napad bespilotne letelice.

Foto printskrin telegram/epoddubni

Čak i tada su se pojavile spekulacije da je letelicu oborio lovac-bombarder Geranijum naoružan raketom vazduh-vazduh.

A danas su se pojavili dodatni dokazi koji potkrepljuju ovu teoriju. Konkretno, ukrajinski mediji izveštavaju da se letelica srušila u zadnjem delu Čerkaske oblasti zbog udara u vazduhu, a ne zbog greške pilota ili tehničkog kvara.

Ali ključna stvar je izjava da je helikopter „potpuno rastrgnut u komade“, a tela četvorice članova posade su teško izgorela. Ovaj opis više podseća na pogodak R-60 nego na slučajan sudar sa dronom.

Zanimljivo je da je ovo već drugi sličan incident u skorije vreme: 8. decembra, ukrajinski Su-27 je oboren dok je odbijao napad bespilotne letelice. Pilot je poginuo, a u nekrologu je navedeno da „nije mogao da izbegne raketu“.

Do sada nije bilo snimaka otvorenih izvora o stvarnom lansiranju raketa vazduh-vazduh sa Geranijuma. Međutim, moguće je da ćemo uskoro videti dokumentovanu vazdušnu pobedu nad neprijateljskim lovcem.

Pogotovo što korišćenje relejnih i komandnih kanala omogućava praćenje ukrajinskih aviona čak i u pozadini, organizujući neku vrstu „vazdušnih zaseda“ na helikoptere i lovce.

New fear unlocked for the ukrainian air force pilots:



Geran-2 Kamikaze UAV (2000km range) equipped with a R-60 air-to-air missile (8km range) https://t.co/JD0LjrVigZ pic.twitter.com/oAbfYXcJ7q — MenchOsint (@MenchOsint) December 1, 2025

OBARANjE HELIKOPTERA

Ovo je izvestio brat preminulog komandanta posade, Aleksandar Šemet. -Uveče je primljeno naređenje za presretanje Šaheda. Letelica je poletela i održavala kontakt sa kontrolnim centrom. Helikopter naknadno nije detektovan na radaru u kontrolnom centru. To ukazuje da se već srušio. Pad je potvrđen. Četiri tela su pronađena na mestu pada. Svi članovi posade su poginuli, izvestio je Jurij Šemet.

Geranj nije bio vidljiv u kontrolnom centru. Svi parametri su funkcionisali normalno, što znači da nije bio kvar helikoptera ili greška pilota.

-Izgleda da je Šahed leteo veoma nisko. Oni koji su sproveli istragu kažu da nikada ranije nisu videli ništa slično. Helikopter je bio toliko oštećen da je praktično potpuno rastrgnut na komade. Tela su bila jako izgorela. „Još ne znam koji je tačno 'Šahed' pogodio helikopter, dodao je.

Ubijeni Šemet je dobio titulu Heroja Ukrajine nakon poslednjeg vazdušnog napada na Azovstalj u Mariupolju 5. aprila 2022. godine.

(Ribar)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć