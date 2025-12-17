PROCURILI DETALJI NOVOG PLANA ZA UKRAJINU: Ako Rusija opet napadne, Amerika će uzvratiti nikad jače

UKOLIKO diplomatski napori ne urode plodom i dođe do novog ruskog napada, Vašington bi morao da donese odluku o upotrebi smrtonosne sile, navode izvori.

Gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije, Sjedinjene Američke Države, Evropa i Ukrajina postigle su dogovor o bezbednosnim garancijama čiji je cilj sprečavanje budućih sukoba.Detalji sporazuma, koje su američki zvaničnici opisali kao „platinasti standard“, predstavljeni su nakon uspešnih dvodnevnih pregovora u Berlinu.

SAD planiraju da Senat ratifikuje sporazum, čime bi on postao pravno obavezujući, po uzoru na bilateralne odbrambene pakte sa Japanom i Južnom Korejom. Međutim, za razliku od tih aranžmana, plan ne predviđa slanje američkih vojnika na ukrajinsku teritoriju, potvrdili su ukrajinski i evropski zvaničnici.

Umesto toga, u početnoj fazi biće uspostavljena misija pod vođstvom SAD, zadužena za nadzor prekida vatre i posredovanje u sporovima, sa ciljem da se eventualne tenzije reše pre nego što prerastu u nasilje, piše britanski list Telegraf.

Vazdušna sila kao odgovor na agresiju

Ukoliko diplomatski napori ne urode plodom i dođe do novog ruskog napada, Vašington bi morao da donese odluku o upotrebi smrtonosne sile. Prema navodima diplomatskih izvora, najverovatniji odgovor uključivao bi angažovanje vazdušnih snaga.

Prema tom planu, američki borbeni avioni F-35, krstareće rakete "tomahavk" ili slični sistemi, stacionirani na teritoriji NATO, mogli bi da budu upotrebljeni za protivnapade u slučaju da Moskva prekrši primirje. Teoretski, američke snage mogle bi da pomognu Ukrajini izvođenjem prekograničnih udara na rusku vojnu opremu.

Ipak, preventivni udari smatraju se malo verovatnim zbog rizika od eskalacije, a američka vojna akcija usledila bi tek nakon što se odgovornost za sukob jasno pripiše Rusiji.

Uloga evropskih saveznika

Američko teško naoružanje dopunilo bi obaveze koje su već preuzeli evropski partneri. Koalicija voljnih zemalja, predvođena Velikom Britanijom i Francuskom, predložila je preuzimanje značajnog dela tereta raspoređivanjem multinacionalnih snaga u svrhu „odvraćanja“.

Njihova primarna uloga bila bi obuka posleratne ukrajinske vojske, nadzor vazdušnog prostora i obezbeđivanje ključnih pomorskih ruta u Crnom moru. U zajedničkoj izjavi, koju je potpisalo više od deset evropskih lidera, navodi se da će snage „pomoći u regeneraciji ukrajinskih snaga, u obezbeđivanju ukrajinskog neba i u podršci sigurnijim morima, uključujući delovanje unutar Ukrajine“.

Evropski izvori priznaju da bi kopnene snage mogle poslužiti i kao „okidač“ za usporavanje eventualne ruske invazije dok ne stignu pojačanja, ali još uvek nije doneta odluka o „pravilima angažovanja“ u slučaju direktnog kontakta sa ruskim snagama.

