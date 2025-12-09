"SAD IDU U SVE VEĆU IZOLACIJU" Merc: Delovi nove američke bezbednosne strategije neprihvatljivi

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da su delovi nove američke bezbednosne strategije "neprihvatljivi" za evropske zemlje.

Foto: Tanjug Ap

U svojoj novoj bezbednosnoj strategiji, vlada Sjedinjenih Američkih Država osuđuje navodnu "cenzuru slobode govora i suzbijanje političke opozicije" u Evropi i obećava podršku desničarskim populističkim snagama, a takođe poziva Evropu da okonča "masovnu imigraciju".

- Nešto od toga nam je neprihvatljivo iz evropske perspektive. Ne vidim potrebu da Amerikanci sada žele da spasu demokratiju u Evropi - rekao je Merc u Majncu, govoreći o bezbednosnoj strategiji Vašingtona, prenosi Špigel.

On je kazao da Američka bezbednosna strategija potvrđuje njegovu procenu da ljudi u Evropi, a samim tim i u Nemačkoj, "moraju postati mnogo nezavisniji od SAD u pogledu bezbednosne politike".

Prema njegovim rečima, zemlje EU moraju da se pripreme na činjenicu da SAD više neće biti dostupne kao saveznik.

Merc je dodao da je bio uveren da Evropa i SAD "dele zajednički cilj, očuvanje slobode, bezbednosti i mira" na evropskom kontinentu.

- I nadam se da će nas Amerikanci pratiti na ovom putu. Ako to ne bude slučaj, trebalo bi bar da budemo spremni u svojim glavama, i da jednog dana zaista budemo spremni - rekao je Merc.

Dodao je da se ​​Nemačka sprema za ovu mogućnost, i da se to "može videti danas" u nemačkim "izdacima za odbranu".

Merc je upozorio da SAD idu u sve veću izolaciju, navodeći da u razgovorima sa Amerikancima ističe da je slogan "Amerika na prvom mestu" u redu, ali da "Amerika sama" ne može biti u američkom interesu.

- Potrebni su vam i partneri u svetu, a jedan od tih partnera može da bude Evropa. A ako ne možete ništa da uradite sa Evropom, onda barem učinite Nemačku svojim partnerom - rekao je Merc.

Merc je kazao da je, uprkos svim razlikama, poseta američkog predsednika Donalda Trampa rodnom mestu njegovog dede u Rajnland-Palatinatu planirana za sledeću godinu, kao i da "poziv važi".

(Tanjug)

