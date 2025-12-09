"MANGAL, MEDUZA I DIKOBRAZ" Ruski inženjeri osmislili nove štitove protiv dronova (VIDEO)

RUSKI inženjeri osmislili su više praktičnih, jeftinih i tehnički jednostavnih rešenja koja pomažu da se tenkovi i oklopna vozila zaštite od napada dronovima.

Foto printskrin Iks@GrandpaRoy2

Prvi je „mangal“, neformalno zbog izgleda nazvan po roštilju, koji predstavlja savremenu verziju rešetkaste oklopne zaštite. Mangalom se u vojsci nazivaju mrežaste metalne rešetke koje se stavljaju na oklopna vozila kao zaštita od dronova.

Sastoji se od metalne mreže postavljene na metalni ram. Kada se montira na oklop tenka, stvara dodatni sloj odbrane koji otežava dronovima da pogode cilj.

„Meduza“ predstavlja varijaciju prvog modela. Sastoji se od metalnih sajli razvučenih preko kupole tenka, što podseća na meduzu. Ta mreža stvara prepreku kroz koju dronovi ne mogu da prođu.

Treći je „dikobraz“ gde se sajle koriste na malo drugačiji način. One, naime, umesto da vise kao kod „meduze“, štrče u svim pravcima poput bodlji kod bodljikavog praseta i predstavljaju prepreku za kamikaze-dronove.

(sputnikportal.rs)

