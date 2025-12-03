Svet

TRAMP ODOBRIO POMILOVANJE: Optuženi demokratskski kongresmen Henrij Kueljar na slobodi

Предраг Стојковић
03. 12. 2025. u 22:00

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da odobrava "potpuno i bezuslovno pomilovanje" za člana Denokratske stranke Henrija Kueljara iz Teksasa i njegovu suprugu Imeldi koji su optuženi za podmićivanje.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Prošle godine, Kueljar i njegova supruga su optuženi za navodno primanje blizu 600.000 dolara u dve transakcije u korist azerbejdžanske državne energetske kompanije i neimenovane banke sa sedištem u Meksiku, prenosi Rojters.

Kueljar se branio tvrdeći da su i on i njegova supruga nevini, ali s obzirom da je predsedničko pomilovanje rešilo njegove pravne probleme, Kueljar se nadmeće za 12. dvogodišnji zastupnički mandat u Predstavničkom domu američkog Kongresa uz punu podršku njegove Demokratske stranke.

Zahvaljujući se špredsedniku Donaldu Trampu na društvenim mrežama, Kueljar jeporučio da je predsedničko pomilovanje prilika da se "okrene drugi list".

-Buka je nestala. Posao ostaje i s tim nameravam da se direktno suočim, objavio je na društvenim mrežama Kueljar.

U intervjuu za CNN lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris obasipao je hvalom svog kolegu iz Teksasa nazivajući ga "voljenim članom Predstavničkog doma i veoma cenjenim članom Demokratskog kokusa Predstavničkog doma".

Pored toga Džefris je takođe ocenio da je Kueljarova optužnica "bila veoma tanka".

Tanjug

