"MAĐARSKA NESMETANO DOBIJA NAFTU": Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na "Družbu"

В. Н.

03. 12. 2025. u 15:33

MAĐARSKA i dalje nesmetano dobija naftu iz Rusije, uprkos novom udaru Oružanih snaga Ukrajine na infrastrukturu naftovoda „Družba“, saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban nakon konsultacija sa rukovodstvom mađarske naftno-gasne kompanije MOL.

Foto: Tanjug/AP

- Konsultovao sam se sa rukovodstvom MOL-a. Uprkos ukrajinskom napadu, naftovod ‘Družba’, koji vodi u Mađarsku, funkcioniše bez prekida. Isporuke nafte Mađarskoj su obezbeđene - preneo je Orbanove reči državni sekretar za međunarodne komunikacije i odnose u kabinetu premijera Zoltan Kovač, koji je ovu informaciju objavio na mreži H.

Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na svoje izvore u Ukrajini, javila da su Oružane snage Ukrajine izvele udar na objekat naftovoda „Družba“ u Tambovskoj oblasti.

Mađarska vlada je više puta protestovala protiv takvih postupaka Ukrajine i saopštila da ih smatra pretnjom sopstvenoj energetskoj bezbednosti.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

