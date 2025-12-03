"MAĐARSKA NESMETANO DOBIJA NAFTU": Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na "Družbu"
MAĐARSKA i dalje nesmetano dobija naftu iz Rusije, uprkos novom udaru Oružanih snaga Ukrajine na infrastrukturu naftovoda „Družba“, saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban nakon konsultacija sa rukovodstvom mađarske naftno-gasne kompanije MOL.
- Konsultovao sam se sa rukovodstvom MOL-a. Uprkos ukrajinskom napadu, naftovod ‘Družba’, koji vodi u Mađarsku, funkcioniše bez prekida. Isporuke nafte Mađarskoj su obezbeđene - preneo je Orbanove reči državni sekretar za međunarodne komunikacije i odnose u kabinetu premijera Zoltan Kovač, koji je ovu informaciju objavio na mreži H.
Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na svoje izvore u Ukrajini, javila da su Oružane snage Ukrajine izvele udar na objekat naftovoda „Družba“ u Tambovskoj oblasti.
Mađarska vlada je više puta protestovala protiv takvih postupaka Ukrajine i saopštila da ih smatra pretnjom sopstvenoj energetskoj bezbednosti.
(Sputnjik)
