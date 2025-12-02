Svet

PRVE INFORMACIJE O RAZGOVORU PUTINA I VITKOFA: Oglasio se pomoćnik ruskog predsednika

Novosti online

02. 12. 2025. u 23:40

RAZGOVOR između ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa bio je konstruktivan, veoma koristan i informativan.

ПРВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАЗГОВОРУ ПУТИНА И ВИТКОФА: Огласио се помоћник руског председника

Foto: Shutterstock, Profimedia

To je izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Mogućnost sastanka između ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa zavisiće od napretka postignutog ka postizanju rešenja, dodao je.

Takođe je naglasio da su strane izjavile spremnost da nastave saradnju kako bi se postigao dogovor o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Još uvek nisu postignuti kompromisi nakon razgovora sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom u Moskvi, rekao je pomoćnik ruskog predsednika.

Putin je na sastanku sa američkom delegacijom, izjavio je da bi Rusija mogla da pristane na neke aspekte američkog plana za Ukrajinu, ali da drugi nailaze na kritike sa ruske strane, rekao je Ušakov.

Sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa završen je posle skoro pet sati.

