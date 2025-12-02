ZAVRŠEN SASTANAK PUTINA I VITKOFA: Razgovori trajali skoro pet sati
SASTANAK između ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa završen je posle skoro pet sati, javlja dopisnik RIA Novosti.
Razgovori ruskog lidera sa američkom delegacijom počeli su oko 19:40 po moskvoskom vremenu (17:40 po srpskom), a prvi snimak sastanka iz Kremlja objavljen je otprilike u to vreme.
Putin je u utorak uveče u Kremlju primio Vitkofa i zeta američkog predsednika, osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera. Rusku stranu predstavljali su pomoćnik predsednika Putina Jurij Ušakov i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.
Vitkofovo putovanje u Rusiju je njegovo šesto ove godine. Trampov specijalni izaslanik posetio je Moskvu 11. februara i 13. marta, a zemlju je posetio dva puta u aprilu: 11. aprila se sastao sa Putinom u Sankt Peterburgu i 25. aprila u Moskvi. Svi ovi kontakti bili su vezani za Ukrajinu.
Poslednji put su se sastali 6. avgusta. Kako je Kremlj tada primetio, Vitkofova poseta je bila produktivna i prilično efikasna. Tokom ovih kontakata, strane su razmenile signale koji su otvorili put za pripreme rusko-američkog samita na Aljasci.
Trenutna poseta Trampovog specijalnog izaslanika Rusiji povezana je sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.
Putin je izvestio da je Moskva spremna za ozbiljnu diskusiju o američkom planu za rešenje u Ukrajini.
Preporučujemo
PRVE INFORMACIJE O RAZGOVORU PUTINA I VITKOFA: Oglasio se pomoćnik ruskog predsednika
02. 12. 2025. u 23:40
PUTIN OČITAO BUKVICU EVROPLjANIMA: Sami ste se isključili, vratite se u stvarnost
02. 12. 2025. u 22:12
EVO ŠTA SU AMERI JELI U MOSKVI: Otkriveno i koliko su platili - vidite kompletan meni
02. 12. 2025. u 20:16
PUTIN POZVAO STRANE NOVINARE U POKROVSK: "Dođite da vidite svojim očima"
02. 12. 2025. u 16:42
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)