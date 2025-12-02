Svet

ZAVRŠEN SASTANAK PUTINA I VITKOFA: Razgovori trajali skoro pet sati

02. 12. 2025. u 22:39

SASTANAK između ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa završen je posle skoro pet sati, javlja dopisnik RIA Novosti.

Foto Tanjug/AP/Kristina Kormilitsyna

Razgovori ruskog lidera sa američkom delegacijom počeli su oko 19:40 po moskvoskom vremenu (17:40 po srpskom), a prvi snimak sastanka iz Kremlja objavljen je otprilike u to vreme.

Putin je u utorak uveče u Kremlju primio Vitkofa i zeta američkog predsednika, osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera. Rusku stranu predstavljali su pomoćnik predsednika Putina Jurij  Ušakov i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Vitkofovo putovanje u Rusiju je njegovo šesto ove godine. Trampov specijalni izaslanik posetio je Moskvu 11. februara i 13. marta, a zemlju je posetio dva puta u aprilu: 11. aprila se sastao sa Putinom u Sankt Peterburgu i 25. aprila u Moskvi. Svi ovi kontakti bili su vezani za Ukrajinu.

Poslednji put su se sastali 6. avgusta. Kako je Kremlj tada primetio, Vitkofova poseta je bila produktivna i prilično efikasna. Tokom ovih kontakata, strane su razmenile signale koji su otvorili put za pripreme rusko-američkog samita na Aljasci.

Trenutna poseta Trampovog specijalnog izaslanika Rusiji povezana je sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.

Putin je izvestio da je Moskva spremna za ozbiljnu diskusiju o američkom planu za rešenje u Ukrajini.

02. 12. 2025. u 12:35

