IZNENADNA ODLUKA PENTAGONA! Prekinuta komunikacija sa nemačkim ministarstvom oko Ukrajine
NEMAČKI general-pukovnik Kristijan Frojding izjavio je da je ranije imao neprekidan pristup zvaničnicima Pentagona, ali da je komunikacija obustavljena.
Pentagon je obustavio redovnu komunikaciju sa nemačkim Ministarstvom odbrane o pitanjima vezanim za Ukrajinu, rekao je visoki nemački general za portal The Atlantic.
General-pukovnik Kristijan Frojding, koji je ranije vodio nemačku koordinacionu jedinicu za Ukrajinu, izjavio je da je ranije imao neprekidan pristup zvaničnicima Pentagona, ali da je komunikacija iznenada prekinuta.
Frojding, sada načelnik nemačke kopnene vojske, dodao je da administracija Donalda Trampa nije pružila nikakvo upozorenje pre nego što je zaustavila određene isporuke oružja Kijevu. Berlin je od tada prinuđen da šalje upite preko svoje ambasade u Vašingtonu, kako bi od američkih zvaničnika dobio informacije o situaciji.
Ovaj razvoj događaja dešava se u trenutku kada Vašington forsira revidirani mirovni plan za Ukrajinu. Prvobitni nacrt od 28 tačaka - koji je izazvao kontroverze u Kijevu i među evropskim vladama - smanjen je na 22 tačke nakon konsultacija i sa Ukrajinom i sa Rusijom.
Američki portal The Atlatinc je u vlasništvu Emerson Collective, organizacije koju vodi Loren Pauel Džobs (udovica Stiva Džobsa).
(The European Conservative)
