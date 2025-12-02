Svet

BAJDEN JE "DELIO NOVAC KAO BOMBONE" Tramp: Više nismo finansijski uključeni u ukrajinski sukob

В.Н.

02. 12. 2025. u 18:43

SAD više nisu finansijski uključene u sukob u Ukrajini, bivši predsednik Džozef Bajden je „delio novac kao bombone“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

БАЈДЕН ЈЕ ДЕЛИО НОВАЦ КАО БОМБОНЕ Трамп: Више нисмо финансијски укључени у украјински сукоб

Foto: Profimedia

 

- Mi više nismo finansijski uključeni u taj sukob. Bajden je dao 350 milijardi dolara kao da su bombone - rekao je Tramp na sednici vlade.

Po njegovim rečima, značajan deo američke pomoći Kijev je dobio u gotovini.

On je istakao da američki predstavnici u Rusiji rade na tome da se utvrdi da li je ukrajinsko rešenje uopšte moguće i izrazio nadu u okončanje konflikta.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)