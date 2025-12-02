BAJDEN JE "DELIO NOVAC KAO BOMBONE" Tramp: Više nismo finansijski uključeni u ukrajinski sukob
SAD više nisu finansijski uključene u sukob u Ukrajini, bivši predsednik Džozef Bajden je „delio novac kao bombone“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
- Mi više nismo finansijski uključeni u taj sukob. Bajden je dao 350 milijardi dolara kao da su bombone - rekao je Tramp na sednici vlade.
Po njegovim rečima, značajan deo američke pomoći Kijev je dobio u gotovini.
On je istakao da američki predstavnici u Rusiji rade na tome da se utvrdi da li je ukrajinsko rešenje uopšte moguće i izrazio nadu u okončanje konflikta.
(Sputnjik)
