BAJDEN JE "DELIO NOVAC KAO BOMBONE" Tramp: Više nismo finansijski uključeni u ukrajinski sukob

SAD više nisu finansijski uključene u sukob u Ukrajini, bivši predsednik Džozef Bajden je „delio novac kao bombone“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

- Mi više nismo finansijski uključeni u taj sukob. Bajden je dao 350 milijardi dolara kao da su bombone - rekao je Tramp na sednici vlade.

Po njegovim rečima, značajan deo američke pomoći Kijev je dobio u gotovini.

On je istakao da američki predstavnici u Rusiji rade na tome da se utvrdi da li je ukrajinsko rešenje uopšte moguće i izrazio nadu u okončanje konflikta.

