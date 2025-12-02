Svet

STIV VITKOF STIGAO U KREMLJ: Uskoro sastanak sa Putinom

В.Н.

02. 12. 2025. u 15:13

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof stigao je u Kremlj na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenose RIA Novosti.

Foto: Profimedia

On je došao u pratnji Džareda Kušnra, zeta američkog predsednika Donalda Trampa i specijalnog izaslanika ruskog predsednika Kirila Dmitrijeva.

 

Vitkof je danas stigao u šestu posetu Rusiji ove godine, a očekuje se da na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom donese američke predloge za mirno rešenje u Ukrajini. 

Kako je ranije saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, medijima će biti dostupni prvi kadrovi razgovora. 

Ukrajinska delegacija se u nedelju sastala sa predstavnicima Trampove administracije na Floridi kako bi razmatrali Trampov mirovni plan. Kako su preneli zapadni mediji, jedna od dominantnih tema bilo je pitanje teritorija. Nakon sastanka, državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su pregovori sa Ukrajincima bili produktivni, ali da ima još dosta posla.

Foto Ria.ru/Mihail Voskresenskiй

On je naglasio da će Rusija imati centralnu ulogu u svakom sporazumu o okončanju sukoba sa Ukrajinom, ocenjujući mirovne pregovore kao delikatne i komplikovane.

(RT Balkan)

