MOSKVA i Nju Delhi zaključiće velike poslovne sporazume tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina Indiji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za indijske medije koji je održan u centru Sputnjik Indija.

Foto: Profimedia

Peskov je rekao da se tokom posete planira potpisivanje važnog paketa dokumenata i dodao da se nada uspešnoj poseti, prenosi Sputnjik Indija.

On je istakao i da pitanje američkih ciljeva ostaje između SAD i Indije i da je Rusija zabrinuta zbog spoljnog mešanja u bilateralne odnose sa Indijom.

-Rusija namerava da nastavi i poveća obim bilateralnog poslovanja sa Nju Delhijem, ne dozvoljavajući nikome da se meša. Imamo veliko iskustvo u radu pod ovim nezakonitim sankcijama. Imamo sopstvene tehnologije za ovo, rekao je portparol predsednika Rusije.

On je napomenuo i da više zemalja i udruženja pokušava da spreči razvoj trgovine između Rusije i Indije.

-Znamo da postoje neke zemlje, neka udruženja, koja pokušavaju da ometaju dalji razvoj naše trgovine. Zato hajde da se držimo sopstvenih interesa, poručio je Peskov.

On je dodao da odnosi Rusije i Indije privlače značajnu međunarodnu pažnju.

-Sve što je vezano za rusko-indijske odnose predmet je velike pažnje u celom svetu, ocenio je Peskov.

Prema njegovim rečima, dve zemlje istražuju mogućnost povećanja izvoza iz Indije u Rusiju.

On je naglasio da, u tom smislu, Kremlj očekuje da i ruska i indijska štampa što više izveštavaju o poseti ruskog predsednika Vladimira Putina Indiji od 4. do 5. decembra.

Portparol Kremlja je najavio i da će se pre posete Putina održati poseban forum kako bi se ruski uvoznici povezali sa indijskim preduzećima i proširila bilateralna trgovina.

Pored toga, Peskov je naglasio da Kremlj smatra da pitanje američkih carina ostaje bilateralno pitanje između SAD i Indije i dodao da Moskva smatra sankcije protiv ruskog naftnog sektora nezakonitim.

(Tanjug)

