Svet

PESKOV SAOPŠTIO: Rusija i Indija sklopiće velike poslovne sporazume tokom Putinove posete

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 11:19

MOSKVA i Nju Delhi zaključiće velike poslovne sporazume tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina Indiji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za indijske medije koji je održan u centru Sputnjik Indija.

ПЕСКОВ САОПШТИО: Русија и Индија склопиће велике пословне споразуме током Путинове посете

Foto: Profimedia

Peskov je rekao da se tokom posete planira potpisivanje važnog paketa dokumenata i dodao da se nada uspešnoj poseti, prenosi Sputnjik Indija.

On je istakao i da pitanje američkih ciljeva ostaje između SAD i Indije i da je Rusija zabrinuta zbog spoljnog mešanja u bilateralne odnose sa Indijom.

-Rusija namerava da nastavi i poveća obim bilateralnog poslovanja sa Nju Delhijem, ne dozvoljavajući nikome da se meša. Imamo veliko iskustvo u radu pod ovim nezakonitim sankcijama. Imamo sopstvene tehnologije za ovo, rekao je portparol predsednika Rusije.

On je napomenuo i da više zemalja i udruženja pokušava da spreči razvoj trgovine između Rusije i Indije.

-Znamo da postoje neke zemlje, neka udruženja, koja pokušavaju da ometaju dalji razvoj naše trgovine. Zato hajde da se držimo sopstvenih interesa, poručio je Peskov.

On je dodao da odnosi Rusije i Indije privlače značajnu međunarodnu pažnju.

-Sve što je vezano za rusko-indijske odnose predmet je velike pažnje u celom svetu, ocenio je Peskov.

Prema njegovim rečima, dve zemlje istražuju mogućnost povećanja izvoza iz Indije u Rusiju.

On je naglasio da, u tom smislu, Kremlj očekuje da i ruska i indijska štampa što više izveštavaju o poseti ruskog predsednika Vladimira Putina Indiji od 4. do 5. decembra.

Portparol Kremlja je najavio i da će se pre posete Putina održati poseban forum kako bi se ruski uvoznici povezali sa indijskim preduzećima i proširila bilateralna trgovina.

Pored toga, Peskov je naglasio da Kremlj smatra da pitanje američkih carina ostaje bilateralno pitanje između SAD i Indije i dodao da Moskva smatra sankcije protiv ruskog naftnog sektora nezakonitim.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)