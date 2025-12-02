INICIJATIVA je u potpunosti u rukama Oružanih snaga Rusije duž cele linije kontakta u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin tokom posete komandnom centru ruske vojske na ukrajinskom frontu.

Foto: Profimedia

- Što se tiče grupa Centar i Istok, ovde, kao i duž cele linije borbenog kontakta, inicijativa je u potpunosti u rukama naših Oružanih snaga - rekao je Putin, prenosi Interfaks.

On je istakao da su ruske oružane snage uspostavile kontrolu nad nekoliko velikih naselja, koja su, kako je naveo, "važna za dalje oslobađanje teritorije pod neprijateljskom kontrolom".

Kremlj je saopštio da je ruski predsednik Vladimir Putin u ponedeljak posetio ponedeljak komandni punkt ruske vojske, gde je primio izveštaje o oslobođenju Krasnoarmejska i Volčanska. Načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga, Valerij Gerasimov, objavio je tom prilikom zauzimanje ukrajinskih gradova Pokrovska i Volčanska, a takođe je Putinu detaljno izneo rezultate ofanzivnih operacija u drugim oblastima, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

