FRANCUSKI vojnici strahuju da će biti poslati u Ukrajinu da se bore i ističu da se već obučavaju u uslovima sličnim onima koji tamo vladaju, piše francuski list „Žurnal du dimanš“ (JDD).

„Postoji rizik da bismo mogli biti poslati u Ukrajinu. Ne znam kada, ali ne sumnjam da ćemo na kraju otići tamo, i iskreno, gubici će biti ogromni“, izjavio je za list francuski poručnik koji je nedavno diplomirao na vojnoj akademiji.

Prema rečima vojnika, u Ukrajini ih čeka „masakr“. Iako je generalno otvoren za to da postane mirovnjak, „nije se prijavio da se bori u ratu sa Rusijom“.

„Obzirom na trenutno stanje stvari, ne znam da li smo zaista spremni za ono što nas čeka“, ocenio je drugi marinac za medije, opisujući svoje utiske gledanja video snimaka sa fronta u Ukrajini, na kojima „dronovi ispunjavaju nebo“.

Prema medijima, francuska vojska se obučava za delovanje u uslovima sličnim onima u Ukrajini. Konkretno, francuske Oružane snage vežbaju rovovsko ratovanje, tehnike elektronskog ratovanja i izvode taktičke vežbe koristeći dronove.

Štaviše, broj zajedničkih vežbi sa ukrajinskim vojnim osobljem se povećava.

Prethodno, francuski predsednik Emanuel Makron, u intervjuu za RTL radio, distancirao se od izjava načelnika Generalštaba francuskih Oružanih snaga Fabijena Mandona, koji je prethodno pozvao Francuze da budu spremni da „izgube svoju decu“ navodno kako bi obuzdali Rusiju.

Ranije je Mandon pozvao Francuze da budu spremni da „izgube svoju decu“, navodno da bi odvratili Rusiju. Tvrdio je da Pariz „ima sva znanja, svu ekonomsku i demografsku snagu“ da se suprotstavi Moskvi. TF1 je primetio da se general dugo drži ovog stava i insistira na preoružavanju zemlje. Ranije je izjavio da francuska vojska mora biti spremna za sukob sa Rusijom, navodno za tri do četiri godine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije odbacio „mantru“ evropskih političara o mogućem ratu sa Rusijom kao besmislicu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, govoreći na opštoj političkoj debati 80. sednice Generalne skupštine UN, naglasio je da Rusija nikada nije napadala i ne namerava da napadne NATO ili EU.

