OGLASILA SE BELA KUĆA O PREGOVORIMA SA UKRAJINOM: Da li ovo znači da je potpisivanje sporazuma blizu?

TRAMPOVA administracija je "veoma optimistična" u vezi sa postizanjem sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, rekla je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

AP Photo/Terry Renna

Ona je izjavila da su razgovori održani sa ukrajinskim zvaničnicima u nedelju na Floridi bili dobri.

- Administracija je veoma optimistična. Tek juče...imali su veoma dobre razgovore sa Ukrajincima na Floridi - rekla je Livit.

Američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, sastali su se sa ukrajinskim zvaničnicima u nedelju na Floridi.

Ukrajinsku delegaciju činili su savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov, načelnik Generalštaba general Andrij Gnatov i zamenik šefa vojne obaveštajne službe Vadim Skibicki.

Sastanak američke i ukrajinske delegacije u Majamiju povodom okončanja rata u Ukrajini bio je veoma produktivan i koristan, a u pregovorima je postignut ogroman napredak, izjavio je sinoć američki sekretar Marko Rubio.

Pregovori su bili fokusirani gotovo isključivo na pitanje gde bi bila povučena faktička granica sa Rusijom u okviru mogućeg mirovnog sporazuma, saopštila su dvojica ukrajinskih zvaničnika za Aksios. Sastanak, koji je trajao pet sati, ocenjen je kao "težak" i "intenzivan", ali i produktivan.

(Tanjug)