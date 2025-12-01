MINISTAR spoljnih poslova Estonije Margos Cahkna upozorio je Ukrajinu da ne napada brodove u Baltičkom moru, uključujući i one povezane sa Rusijom, prenosi agencija RIA Novosti.

Foto: Profimedia

- Ovo bi zaista moglo dovesti do eskalacije situacije u Baltičkom moru - rekao je u intervjuu za televiziju ERR.

Cahkna je objasnio da Talin nije signalizirao Kijevu da se uzdrži od udara na Baltiku, ali da bi "bilo mudrije za Ukrajince da tamo ne idu".

Prema rečima Rejmonda Kaljulajda, člana Komiteta za nacionalnu odbranu estonskog parlamenta, kijevski režim je uveren da je malo verovatno da će ga Evropa osuditi zbog takvih udara.

Ranije je Gardijan objavio, pozivajući se na izvor u ukrajinskim obaveštajnim službama, da je Kijev potvrdio svoje učešće u napadima dronovima na dva tankera kod obale Turske.

U petak je Turska pomorska uprava izvestila da se tanker "Kairos", koji je plovio pod zastavom Gambije, na putu ka Novorosijsku, zapalio u Crnom moru 28 milja od obale zemlje. Dvadeset pet članova posade je evakuisano sa broda. Požar je ugašen tek posle skoro dva dana.

Kasnije je posada tankera "Virat" izvestila da je pogođen 35 milja od turske obale. Posada od 20 ljudi odbila je da napusti brod. U subotu je tanker ponovo napadnut bespilotnim pomorskim plovilom.

Kako su dan ranije za RIA Novosti rekli diplomatski izvori u Moskvi, na oba broda bili su ruski civili.

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je zabrinutost zbog ovih napada, navodeći pretnju po ljudske živote, pomorski saobraćaj i bezbednost životne sredine. Naveli su da je Ankara u kontaktu sa svim stranama kako bi sprečila širenje sukoba i sprečila bilo kakav negativan uticaj na svoje ekonomske interese.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da su iste snage koje su nekada ometale dijalog o rešavanju snaga, a sada traže novu vojnu eskalaciju, umešane u terorističke napade Kijeva u Crnom moru.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je napade napadom na suverenitet Turske.

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije