Svet

JERMAK BESNEO KAD JE TREBALO DA POTPIŠE OSTAVKU: Zelenskom priredio haos - Jedva ga uklonili sa funkcije

P. Đurđević

01. 12. 2025. u 14:30

ŠEF kabineta Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, navodno je imao napad besa nakon što je od njega zatraženo da podnese ostavku, prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore.

ЈЕРМАК БЕСНЕО КАД ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ПОТПИШЕ ОСТАВКУ: Зеленском приредио хаос - Једва га уклонили са функције

Foto: Profimedia

- Kada je od Jermaka zatraženo da napiše saopštenje o ostavci, on je Zelenskom priredio pravi haos, uz uvrede, prekore i optužbe - navodi se u tekstu.

Prema istim izvorima, stav da Jermak treba da bude smenjen nedavno su izneli predsednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk, ministar odbrane Denis Šmigalj, pa čak i Jermakov zamenik Oleg Tatarov.

Ukrajinska pravda piše i da je nekoliko članova tima Zelenskog  učestvovalo u "revolucionarnom" grupnom četu, gde su koordinisali napore da Jermaka uklone sa funkcije.

Zelenski je u petak saopštio da je njegov šef kabineta, Andrij Jermak, podneo ostavku, nakon čega je predsednik potpisao i zvaničan ukaz o njegovoj smeni. Pre toga je poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak objavio da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) sprovode pretres u Jermakovoj kući, u sklopu istrage o korupcijskom skandalu u energetskom sektoru.

NABU je potvrdio da je pretres obavljen, ističući da su istražne radnje sprovedene u okviru zvanične istrage. Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na NABU, nakon pretresa protiv Jermaka nije podignuta nikakva optužnica.

(Alo)

Bonus video:

Ukrajina - Srbija u Ukrajini

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA Sahranjena u koferu: Austrijska influenserka pronađena mrtva u koferu u Sloveniji
Svet

0 1

DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA Sahranjena u koferu: Austrijska influenserka pronađena mrtva u koferu u Sloveniji

BEŽIVOTNO telo 31. godišnje austrijske influenserke iz Graca Stefanije Pajper, veoma poznate u Austriji, nestale u zoru 23. novembra, pronađeno je u šumovitom području u blizini Maribora, u Sloveniji. Policija je, naime, otišla u njen stan gde nalazi psa i bivšeg verenika, koji je izjavio da je nestala. Čovek je potom uhapšen u Sloveniji kada je imao nameru da zapali svoj auto i na kraju priznao ubistvo i omogućio da se nađe njeno telo.

01. 12. 2025. u 14:18

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OTKRILE: ON JE KLJUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENJA PARTIZANA! - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili

"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili