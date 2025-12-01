JERMAK BESNEO KAD JE TREBALO DA POTPIŠE OSTAVKU: Zelenskom priredio haos - Jedva ga uklonili sa funkcije
ŠEF kabineta Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, navodno je imao napad besa nakon što je od njega zatraženo da podnese ostavku, prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore.
- Kada je od Jermaka zatraženo da napiše saopštenje o ostavci, on je Zelenskom priredio pravi haos, uz uvrede, prekore i optužbe - navodi se u tekstu.
Prema istim izvorima, stav da Jermak treba da bude smenjen nedavno su izneli predsednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk, ministar odbrane Denis Šmigalj, pa čak i Jermakov zamenik Oleg Tatarov.
Ukrajinska pravda piše i da je nekoliko članova tima Zelenskog učestvovalo u "revolucionarnom" grupnom četu, gde su koordinisali napore da Jermaka uklone sa funkcije.
Zelenski je u petak saopštio da je njegov šef kabineta, Andrij Jermak, podneo ostavku, nakon čega je predsednik potpisao i zvaničan ukaz o njegovoj smeni. Pre toga je poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak objavio da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) sprovode pretres u Jermakovoj kući, u sklopu istrage o korupcijskom skandalu u energetskom sektoru.
NABU je potvrdio da je pretres obavljen, ističući da su istražne radnje sprovedene u okviru zvanične istrage. Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na NABU, nakon pretresa protiv Jermaka nije podignuta nikakva optužnica.
(Alo)
Bonus video:
Ukrajina - Srbija u Ukrajini
