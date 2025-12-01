LJUDI UPALI U LEDENU KLOPKU Kolona duga 85 kilometara, a napolju -18! Cele porodice zarobljene u kolima na auto-putu u Sibiru (VIDEO)

STOTINE automobila provelo je noć u koloni dugoj 85 kilometara na zaleđenom putu nedaleko od Bajkalskog jezera u Sibiru.

Foto Shutterstock

Ljudi u zaleđenim vozilima ostaju bez hrane, vode i goriva dok temperature padaju na minus 18 stepeni!

Gužva se proteže od sela Vidrino do grada Kultuk, a mnogi putnici kažu da nisu mogli da krenu više od devet sati.

Među onima koji su zaglavljeni na putu su porodice sa decom. Mnogi su proveli celu noć u svojim automobilima, brinući se da li će moći da drže grejanje uključeno dok nestaju rezerve goriva.

Prema početnim informacijama, kolaps je izazvan ledom i teškim kamionima koji blokiraju prolaz privatnih vozila.

Lokalni stanovnici tvrde da se ista stvar dešava svake godine i da kombinacija vlažnog snega, leda i kamiona redovno pretvara ovu deonicu puta R-258 u ledenu zamku iz koje je teško pobeći.

Putnici kažu da nemaju gde da odu jer su područja slabo opslužena, a saobraćajni službenici sporo uklanjaju blokadu zbog niskih temperatura i klizavih puteva.

Ljudi se plaše da bi neko mogao da umre od hladnoće ako se saobraćaj uskoro ne pokrene.

BAJKALSKI AUTO-PUT

Saobraćajnica na kojoj su zaglavljeni ljudi se zove i Bajkalski auto-put.

Deo je Transsibirskog autoputa i rute AH6 Azijske mreže autoputeva. Ime je dobio po ruskom jezeru Bajkal.

Put ima 296 mostova i nema tunela. Na autoputu nema deonica sa naplatom putarine.

KAKO DA PREŽIVITE U ZALEĐENOM AUTOMOBILU

Pripadnik Gorske službe spasavanja Boško Mihailović je ranije objasnio za Kurir televiziju šta morate imati u automobilu da preživite veliki minus.

- Važno je da imate više goriva jer ne znate koliko će vozilo morati da stoji u mestu i da u njemu bude toplo. Potrebno je imati jedno ćebe, prsluk, trougao za signalizaciju, kablove za paljenje automobila, metlica za čišćenje leda sa stakla. Obavezno jedna lopata ako budete zavejani. Preporučuje se da imate jedan lični ranac sa dodatnom garderobom, rukavicama i čarapama. Takođe, nešto dodatne vode i hrane, termos s toplim napitkom, sendvi i grickalice - naveo je Mihailović.

(Kurir)