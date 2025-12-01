DRONOVI SNABDEVAJU ZATVORENIKE: Spektakularno bekstvo iz francuskog zatvora ukazalo na nesvakidašnji fenomen

Bekstvo iz zatvora dostojno smelog scenarija sa filmskog platna, dogodilo se ovih dana u Francuskoj i pokrenulo lavinu pitanja o bezbednosti kaznionica u sudaru s novim tehnologijama.

Foto: Profimedia

Od kako je sveta i veka, zatvorenici sanjaju da pretesterišu šipke na ćeliji i pobegnu na slobodu. Nešto tako se i dogodilo u zatvoru u Dižonu, ali je javnost zapanjena načinom na koji se to desilo.

Bilo je nešto pre šest sati ujutro, kada su dvojica opasnih zatvorenika, koji su se nalazili u disciplinskom odeljenju zatvora, uspeli u svojoj nameri. Presekli su šipke na uskom otvoru iz koga je dopirala svetlost i krenuli u avanturu.

Neposredno pre nego što su to uradili, straža je prošla hodnikom. Jedan od njih je spavao, drugi je bio budan. Ništa nije bilo sumnjivo. Očigledno je da su najveći deo posla pre toga već bili obavili preko noći.

Kada su presekli šipke, kao na filmu, provukli su se kroz uske otvore malog prozora. To im je, ističe se, pošlo za rukom jer su bili mršave građe. Zatim su se vezanim čaršavima spustili u dvorište. Tu su tek počele peripetije. Ćebad, koja su poneli sa sobom, prebacili su preko ograde visoke tri metra na čijem vrhu su se nalazila sečiva oštra kao žilet.

Tako su uspeli da se prebace iz disciplinskog odeljenja u kome je u tom trenutku, s njima, bilo četvoro zatvorenika, i dospeli u prostor za šetanje ostalih odlsuženika, kojih tada još nije bilo tu. Zatim su preskočili još jedan zid, i našli se u zoni za zaposlene, čekajući nekoliko destina minuta da se otvore glavna vrata.

U međuvremenu, službenici su počeli da pristižu, prošli su i đubretari, a oni su se, praktično s rukama u džepovima, išetali kroz glavni ulaz i dokopali slobode. Kada je straža pola sata kasnije utvrdila da su ćelije prazne, sve je već bilo kasno.

Mnoga pitanja postavljena su zbog načina na koji su pobegli izvesni Janik, 19-godišnji zatvrenik već optužen za desetak teških dela, među kojima je i poslednje, pripremanje da kalašnjikovim ubije "tipovanu" žrtvu, što je osujećeno u poslednjem trenutku, zašta je u pritvoru čekao suđenje, i 32-godišnjak osuđen za teški oblik porodičnog nasilja.

Obojica su pobegla iz različitih ćelija, a jedan od njih je, ističe jedan od sindikalaca iz redova zatvorskih čuvara, noć ranije sve učinio da se nađe baš u disciplinskom odeljenju. Svi se pitaju kako su došli do bonseka.

Odgovor se možda nalazi u činjenici da su i oni, kao i mnogi drugi zatvorenici, u ovom i drugim francuskim kaznionicama, koristili usluge – dronova! Neverovatno, ali istinito, ove letilice postale su redovni snabdevači francuskih zatvorenika. Prošle godine zabeleženo je 800 ovakvih letova, a od početka ove, čak pet hiljada!

Princip je donekle jednostavan. Saučesnici, koji su od ovoga razvili pravi biznis, približe se na petsto metara do zatvora, a onda lansiraju dron sa isporukama na osnovu spiska koji su od zatvorenika ranije dobili mobilnim telefonom. Prisustvo telefona u ćelijama takođe je posebna priča.

Dron teledirigovan daljinskim upravljačem stiže tačno do prozora zatvorenika sa zavežljajem koji visi na konopcu. Na naoručiocu je samo da kroz prozor prihvati isporuku. Jedno ovakvo slanje košta na crnom tržištu od 350 do 400 evra. Upućeni u problem ističu da neki isporučioci imaju pod okriljem noći i po desetak tura, što im donosi ogroman profit. Neki to nazivaju "uberizacijom" i "amazonizacijom" isporuka u zatvoru.

Jednom od begunaca je, prema rečima sindikalnog predstavnika, već nekoliko dana ranije u ćeliji pronađen bonsek koji mu je oduzet. Ističe čak da se stanari okolnih zgrada žale na pometnju koju dronovi noću izazivaju. Na osnovu snimaka jednog, koji je osujećen pre izvesnog vremena, otkriveno je da je izvršio čak 90 tura.

Sve je toliko uzelo maha u francuskim zatvorima, da su u centru u Draginjanu, na jugu Francuke, odlučili da pokrenu policijsku anti-dron ćeliju koja će se boriti s ovim fenomenom. Do sada je u okviru ove akcije uhapšeno 19 osoba.

Francuski novinari su istražili ovaj fenomen i uspeli da dobiju priznanje nekih koji upravljaju dronovima, a koji su pred kamerama svedočili maskirani. Jedan od njih kaže da je u Bezansonu podelio odjednom 14 paketa zašta je zaradio 6.000 evra. Tako se dostavljaju mobilni telefoni, punjači, i sve ono što je zatvorenicima potrebno. Neki su od ovoga razvili unosan posao.

U zastarelom zatvoru u Dižonu nije postojao sistem za otkrivanje i neutralizovanje dronova. Istraga je u toku da se utvrdi kako je to sve moglo da se dogodi. Begunci rizikuju deset godina zatvora za ovo delo.