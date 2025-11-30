PUKOVNIK ukrajinskih oružanih snaga Ignat izjavio je o potrebi za hitnim isporukama protivvazdušnih raketa.

Foto: armyinform.com.ua/Profimedia/Ilustracija

Ukrajinske oružane snage hitno zahtevaju isporuke municije za protivvazdušnu odbranu od svojih zapadnih partnera. Ovu izjavu dao je pukovnik Jurij Ignat, portparol komande ukrajinskog vazduhoplovstva.

On je na nacionalnom teletonu napomenuo da će se bez isporuke protivvazdušnih raketa ukrajinske oružane snage suočiti sa poteškoćama, jer ruske oružane snage poseduju dovoljno naoružanja da napadnu ukrajinski vojno-industrijski kompleks tokom jeseni i zime.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane izvestilo o uništenju objekata ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i skladišta goriva.

(russian.rt.com)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć