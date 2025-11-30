AMERIČKI MEDIJI: Objavljena dokumenta o pokušaju hapšenja Mengelea u Argentini

DEKLASIFIKOVANI dosijei, koje je ove godine otkrio argentinski predsednik Havijer Milej, otkrivaju nove detalje o tome kako je nacistički ratni zločinac Jozef Mengele, poznat kao "Anđeo smrti", živeo u Argentini i izbegao hapšenje.

Mengele, nacistički lekar i komandant u Ausvicu, poznat po brutalnim medicinskim eksperimentima na logorašima, naročito na blizancima, uspeo je da izbegne pravdu "zahvaljujući neusklađenim naporima vlasti i njihovoj nesposobnosti da deluju koordinisano", prenosi Foks njuz.

Dokumenti pokazuju da su argentinske vlasti bile svesne Mengeleove prisutnosti u zemlji još od 1950-ih godina.

On je ušao u Argentinu 1949. godine pod imenom Helmut Gregor, a 1950. godine dobio je zvaničnu imigrantsku kartu.

Tokom 1956. godine, Mengele je uspeo da dobije legalna dokumenta pod svojim pravim imenom, čime je stekao utisak da je bezbedan.

Dosijei uključuju fotografije, imigracione registre, izveštaje o nadzoru i korespondenciju, koji ilustruju kako je Mengele koristio različite identitete i kako su vlasti nespretno upravljale informacijama o njemu.

Iako su argentinske vlasti bile obaveštene o njegovim zločinima, posebno prema bivšim žrtvama iz Aušvica, mnogi slučajevi nisu doveli do ozbiljnih istraga.

Dokumentacija pokazuje i da su zapadno-nemačke vlasti 1959. godine izdale poternicu za Mengelea, ali je zahtev za ekstradiciju bio odbijen od strane argentinskog sudije, koji je tvrdio da je reč o političkom progonu.

Mengele je 1960. godine napustio Argentinu i pobegao u Paragvaj, a kasnije i u Brazil, gde je do svoje smrti 1979. godine živeo pod lažnim imenom Volfgang Gerhart.

Njegovo telo je ekshumirano 1985. godine, a DNK testovi su kasnije potvrdili njegov identitet.

