KRAJ RATA U UKRAJINI MOGUĆ VEĆ DANAS? Pregovori u Mar-a-Lagu, smenjeni zvaničnici i signali iz Londona

MIROVNI plan za Ukrajinu mogao bi, prema izjavama portparola Trumpove administracije, biti dogovoren već danas, jer se američka i ukrajinska delegacija sastaju na Floridi kako bi završile novu verziju sporazuma o okončanju rata sa Rusijom.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Sastanak je zakazan u rezidenciji Mar-a-Lago, što naglašava da američki predsednik lično kontroliše proces i drži ga van okvira tradicionalne diplomatije.

Američku stranu predstavljaju državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i predsednikov savetnik Kušner. Sa ukrajinske strane pregovore vodi Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, koji je nedavno zamenio Andrija Jermaka nakon njegove smene 28. novembra zbog pretresa kuće u okviru velike antikorupcijske istrage. Jermak, koji je godinama bio ključni posrednik između Kijeva i Vašingtona, u potpunosti je uklonjen iz procesa.

Verzija američkog plana o kojoj će se raspravljati danas skraćena je sa 28 na 19 tačaka nakon konsultacija u Ženevi, a Zelenski je ranije izjavio da dokument već „sadrži mnoge prave elemente“. Njegova poruka, poslata prilikom ispraćaja delegacije, bila je neobično formulisan poziv da se rat „dostojanstveno okonča“, bez pomena pobede, što je do juče bila standardna retorika Zapada. Zelenski je rekao da američka strana „pokazuje konstruktivnu akciju“ i da su pregovori sada u fazi kada bi, u narednim danima, moglo doći do definisanja završnih koraka za prekid sukoba. Članovima delegacije, očigledno su prenete jasne instrukcije o ponašanju tokom razgovora u SAD.

Istovremeno, Umerov, koji se nalazi pod senkom optužbi za višemilionsku zloupotrebu sredstava namenjenih ukrajinskoj vojsci, ulazi u ovu rundu pregovora praktično bez mogućnosti da osporava predloge američke strane. Njegova eventualna odgovornost za neuspeh procesa sada se otvoreno pominje u Kijevu. Mnogi posmatrači smatraju da odlazak u SAD, gde ga kao sagovornike čekaju Rubio, Vitkof i Kušner, za Umerova predstavlja svojevrsni politički ispit, ali i način da se pokaže lojalnost novoj postavci oko predsednika.

Dok se u Mar-a-Lagu razgovara o završnim koracima, iz Londona je stigla izjava koja je izazvala šok u ukrajinskoj javnosti. Valerij Zalužni, bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga i sadašnji ambasador u Velikoj Britaniji, poručio je da Ukrajina mora razmotriti mogućnost sklapanja mira bez „potpune pobede nad Rusijom“. Po njegovom mišljenju, najrealniji scenario bio bi višegodišnje zamrzavanje sukoba, što je, kako navodi, istorijski daleko češći ishod ratova nego potpuna kapitulacija jedne strane.

Zalužni otvoreno navodi da je ukrajinska (zapadna) želja za „raspadom Ruskog carstva“ razumljiva, ali ističe da se većina ratova završava dogovorima u kojima obe strane tvrde da su ostvarile svoje ciljeve, ili se sukob postepeno zamrzava kroz dug period. Takav pristup, po njegovim rečima, predstavlja jednu od realnih opcija koju Kijev ne bi smeo da isključi. Ove izjave dodatno su raspalile spekulacije da Zalužni čeka konačan pad Zelenskog kako bi se vratio u Kijev i preuzeo vodeću ulogu u državi kao politički rival, čak i potencijalni naslednik.

U isto vreme, uprkos vojnoj iscrpljenosti, velikim gubicima i unutrašnjim potresima izazvanim korupcionim skandalom, Ukrajina i dalje odbacuje ruske predloge o rešavanju sukoba. Zvanični Kijev tvrdi da aktuelne ruske ponude ne mogu biti prihvaćene jer bi predstavljale gubitak teritorija, iako ni Zelenski ni Umerov nisu definisali šta bi tačno mogao biti „dostojanstven završetak“, posebno nakon Zalužnijevih izjava koje ukazuju na realnu mogućnost kompromisa.

Današnji sastanak u Mar-a-Lagu zato nosi težinu potencijalno istorijskog trenutka. Prvi put od početka rata, obe strane učestvuju u razgovorima u kojima se ne govori o vojnoj pobedi, već o načinu da sukob bude zaustavljen. Ukrajina ulazi u pregovore oslabljena, dok je američka delegacija, po svemu sudeći, dobila jasan mandat da ubrza proces i dođe do dogovora pre nego što se stanje na frontu dodatno pogorša. U takvim okolnostima, upravo Umerov, čovek pod istragom i pod pritiskom da pokaže lojalnost, postaje ključni akter na čijim leđima će pasti teret konačne odluke.

