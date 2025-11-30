UKRAJINA TAJNO RAZVIJA BALISTIČKE RAKETE: Da li je u pitanju kloniranje projektila S-300 i S-400 PVO sistema? (VIDEO)

UKRAJINSKI proizvođač naoružanja Fire Point, kompanija koja stoji iza dugometnih jurišnih dronova FP-1 i krstarećih raketa FP-5 Flamingo, sada ulazi u potpuno novu fazu razvoja.

Lokalni mediji objavili su da Fire Point radi na stvaranju dve balističke rakete, čije sertifikovanje planiraju do kraja godine, a čiji je dizajn vrlo verovatno inspirisan ruskim raketama 48N6 iz sistema PVO S-300 i S-400.

Iako predstavljene kao ukrajinske inovacije, fotografije i tehnički crteži koje je Fire Point pokazao jasno podsećaju na familiju ruskih vođenih raketa zemlja vazduh. Kompanija otvoreno priznaje da koristi sovjetske zenitne rakete kao osnovu, tvrdeći da je napravljena „kardinalno izmenjena verzija“, lakša i kompozitna, sa većim dometom.

FP-7 I FP-9: UKRAJINSKE VERZIJE BALISTIČKOG ORUŽJA

Fire Point razvija dve rakete:

FP-7

*Domet do 200 kilometara

*Bojeva glava do 150 kilograma

*Maksimalna brzina oko 1500 metara u sekundi

*Vreme leta do oko 250 sekundi, što znači prosečnu brzinu od oko 800 metara u sekundi

FP-9

*Domet do 855 kilometara

*Bojeva glava do oko 800 kilograma

Ova municija bi, na papiru, zaista predstavljala najveći skok u sposobnostima ukrajinske vojne industrije od početka rata.

Kompanija tvrdi da su rakete u potpunosti izrađene od kompozita, da koriste drugačije čvrsto gorivo u odnosu na originalne ruske konstrukcije i da poseduju izmenjen radni impuls motora. Testiranje FP-7 predviđeno je prvo, dok bi FP-9 trebalo da uđe u fazu provere nakon toga. Nakon završetka ispitivanja, obe rakete bi mogle da uđu u serijsku proizvodnju i budu isporučene ukrajinskoj vojsci tokom 2026. godine.

Fire Point je prvi put prikazao rakete FP-7 i FP-9 početkom septembra 2025. godine na vojnoj izložbi u Poljskoj, a zatim je u novembru zvanično objavio planove završetka testiranja u prvoj polovini 2026. godine.

DA LI SU RAKETE ZAISTA BAZIRANE NA RUSKOJ 48N6DM

Iako Fire Point odbija da potvrdi koju tačno raketu kopira, ukrajinski i ruski analitičari smatraju da se radi o projektilu 48N6DM, koji je deo sistema PVO S-300PMU-2 i S-400. Ruske snage su ovu raketu nekoliko puta koristile u balističkom režimu protiv kopnenih ciljeva, ali sa ograničenim rezultatima.

48N6DM ima:

*Domet do 250 kilometara

*Poluaktivno radarsko navođenje

*Bojevu glavu od oko 180 kilograma

*Izuzetno visoku brzinu koja je, zajedno sa masom, opasna po kopnene ciljeve

Zbog velike brzine, raketa je teoretski pogodna za pretvaranje u balističko sredstvo. Međutim, u praksi postoje ozbiljni problemi.

Ruski i zapadni stručnjaci otvoreno sumnjaju u ukrajinski projekat

Telegram kanal „Osveditelj“, koji se bavi tehničkim analizama naoružanja, tvrdi da su pokušaji ruske armije da 48N6DM koristi protiv kopnenih ciljeva bili retki i, uglavnom, neuspešni. Glavni razlog je to što raketa poseduje samo inercijalni sistem navođenja, bez završnog vođenja, što znači da u „balističkom modu“ pogađa „negde u blizini“, ali ne direktno cilj.

Zbog toga stručnjaci navode da bi Fire Point morao da ugradi potpuno novi sistem terminalnog navođenja kako bi rakete FP-7 i FP-9 bile išta više od grubo usmerenih projektila.

Još jedan problem koji ruski analitičari ističu jeste reputacija same kompanije Fire Point, koja je već bila umešana u korupcionaške afere u Ukrajini. Zbog toga se postavlja pitanje koliko su njihove tvrdnje realne, a koliko namenjene političkom i finansijskom marketingu.

„Osveditelj“ zaključuje da FP-7 i FP-9, u trenutnom obliku, mogu biti samo oružje velike brzine bez preciznosti, opasno za gradove, ali nepouzdano za vojne ciljeve. Dodajmo da FP-7 i FP-9 vizuelno podsećaju i na rakete 5V55, deo sovjetskog sistema S-300.

Poznato je da je Ukrajina nasledila značajan broj ovih sistema i raketa nakon raspada SSSR-a, i da poseduje iskustvo u njihovom održavanju. Već je bilo pokušaja da se stare rakete 5V21 iz sistema S-200 prerade u balističke projektile, ali ti eksperimenti nisu dali značajnije rezultate.

AMBICIOZAN PLAN KOJI SKRIVA OGROMNE RIZIKE

Ukrajinski projekat pretvaranja PVO raketa S-300 i S-400 u balističko oružje predstavlja jedan od najambicioznijih, ali i najkontroverznijih vojnih poduhvata od početka rata. Sa jedne strane, Kijev želi da nadoknadi nedostatak zapadnih raketa dugog dometa i postane samostalan u proizvodnji strateškog oružja. Sa druge strane, stručna zajednica ukazuje na fundamentalne tehničke probleme koje nije lako rešiti, posebno u zemlji opterećenoj korupcijom i političkim pritiscima.

Podsetimo, Fire Point je već duže vreme pod lupom ukrajinskih institucija. Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) već vodi istragu protiv kompanije zbog mogućeg lažiranja cena, kašnjenja u isporukama i navodnih veza sa biznismenom Timurom Mindičem, koji je blizak Jermaku, a samim tim i predsedniku Volodimiru Zelenskom.

Ostaje da se vidi da li će Fire Point zaista uspeti da napravi precizno balističko oružje ili će FP-7 i FP-9 ostati samo propagandni projekat čiji domet na papiru izgleda impresivno, ali čija je praktična upotrebljivost i dalje pod velikim znakom pitanja.

