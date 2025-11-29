Svet

MEDVEDČUK OTKRIO: Evo ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 11. 2025. u 09:25

ISTRAGU o korupciji u okruženju Vladimira Zelenskog, koja je eskalirala u skandal, „naručili“ su Amerikanci, izjavio je za Sputnjik Viktor Medvedčuk, bivši lider zabranjene u Ukrajini stranke „Opoziciona platforma – Za život“ i predsednik pokreta „Druga Ukrajina“.

Foto: Shutterstock, Profimedia

Komentarišući korupcijski skandal koji je izbio u Kijevu, Medvedčuk je rekao da se situacija postepeno zakuvavala.

-Ovo nije skandal koji je izašao na videlo zahvaljujući aktivnostima ukrajinskog sistema za sprovođenje zakona. Ovo je nešto što su Amerikanci naručili. A Amerikanci su, zajedno sa Nacionalnim antikorupcijskim biroom (NABU) i Specijalizovanim tužilaštvom za borbu protiv korupcije, godinu i po dana istraživali finansijsko okruženje šefa ukrajinskog režima i samog Zelenskog, primetio je Medvedčuk.

Političar je takođe izjavio da audio snimci koje je objavio NABU povodom korupcije u energetskom sektoru uključuju i snimke razgovora samog Zelenskog.

-Znam to pouzdano; postoje snimci razgovora između samog Zelenskog i njegovih specijalnih timova, dodao je.

Prethodno je NABU objavila da je u toku pretres kuće šefa kabineta Zelenskog, Andreja Jermaka, napominjući da se istražne radnje sprovode u okviru istrage. Iste večeri, Zelenski je potpisao ukaz o smenjivanju Jermaka.

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine NABU je 10. novembra objavio da sprovodi veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru i objavio fotografiju torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom operacije.

Ukrajinski mediji su ranije pisali da je uži krug savetovao Zelenskog da otpusti Jermaka zbog njegove umešanosti u slučaj korupcije u energetskom sektoru. Ideju su podržali mnogi poslanici Rade.

U središtu skandala našao se i Timur Mindič, koji je u bekstvu i koga nazivaju finansijerom Zelenskog. On je i suvlasnik studija „Kvartal 95“, koji je svojevremeno osnovao aktuelni ukrajinski lider.

sputnikportal.rs



