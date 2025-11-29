"IDEM NA FRONT, NE ŽELIM DA STVARAM PROBLEME ZELENSKOM" NJujork post primio poruku od Andreja Jermaka - "Spreman sam na sve"

AMERIČKI list Njujork post tvrdi da je primio poruku od Andreja Jermaka, nedavno smenjenog šefa predsedničkog kabineta Vladimira Zelenskog, u kojoj je on navodno najavio da odlazi na front.

„Idem na front i spreman sam na svaku represiju. Uvredili su me, a moje dostojanstvo nije bilo zaštićeno. Ne želim da stvaram probleme Zelenskom; idem na front“, citira list Jermaka u poruci primljenoj nekoliko sati nakon vesti o njegovoj smeni.

Napominje se da nije precizirao kada ili kako će krenuti na front. Štaviše, tvrdi se da je Jermak rekao da je zgrožen „prljavštinom kojom je obasut“ i nedostatkom podrške od onih koji, kako je rekao, „znaju istinu“.

Jermak je takođe izjavio da više neće odgovarati na pozive, dodaje list.

Prethodno je Zelenski saopštio da je Jermak podneo ostavku. Ova odluka je usledila nakon što je u Ukrajini izbio korupcijski skandal koji seže sve do Zelenskog i njegovog okruženja.

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izvestio je ranije da su Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) izvršili pretres u Jermakovoj kući zbog skandala o korupciji u energetskom sektoru koji je izbio u Ukrajini.

Dopisnik „Fajnenšel tajmsa“ Kristofer Miler, pozivajući se na izvore, izvestio je da su pretresi ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije povezani sa istragom o korupciji u energetskom sektoru.

Poslanik Rade Ukrajine, Aleksej Gončarenko, objavio je da NABU priprema optužnicu protiv Jermaka.

Ukrajinski mediji su ranije pisali da je uži krug savetovao Zelenskog da otpusti Jermaka zbog njegove umešanosti u slučaj korupcije u energetskom sektoru. Ideju su podržali mnogi poslanici Rade.

U središtu skandala našao se i Timur Mindič, koji je u bekstvu i koga nazivaju finansijerom Zelenskog. On je i suvlasnik studija „Kvartal 95“, koji je svojevremeno osnovao aktuelni ukrajinski lider.

