NAPAD NA ZELENSKOG? Policija upala u kuću šefa kabineta ukrajinskog predsednika

UKRAJINSKE vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, prenosi Ukrajinska pravda.

Prema snimcima ukrajinskog sajta, oko 10 službenika Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) ušlo je u deo Kijeva gde se nalaze vladine zgrade.

Više detalja trenutno nije poznato.

Podsetimo, mediji su ranije pisali da je Jermak konsolidovao je neviđen nivo moći unutar ukrajinske vlade i ima uticaj u parlamentu, vladi i ključnim državnim institucijama.

Jermakov uticaj proteže se i na organe za sprovođenje zakona preko njegovih poverljivih zamenika, a on se nalazi u centru najviših diplomatskih susreta, često stavljajući u drugi plan tradicionalnu ukrajinsku diplomatsku službu.

O Jermakovim širokim ovlašćenjima i želji za kontrolom naširoko se govori među ukrajinskim i stranim zvaničnicima. Oni koji su razgovarali sa Kiev Independentom tvrde sa sigurnošću da je upravo Jermak "povukao obarač" u nedavnom napadu na antikorupcijske institucije zemlje.

Isti ljudi navode da je Jermakova uloga jedan od razloga zbog kojih je taj napad propao.

