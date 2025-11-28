NAPAD NA ZELENSKOG? Policija upala u kuću šefa kabineta ukrajinskog predsednika
UKRAJINSKE vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, prenosi Ukrajinska pravda.
Prema snimcima ukrajinskog sajta, oko 10 službenika Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) ušlo je u deo Kijeva gde se nalaze vladine zgrade.
Više detalja trenutno nije poznato.
Podsetimo, mediji su ranije pisali da je Jermak konsolidovao je neviđen nivo moći unutar ukrajinske vlade i ima uticaj u parlamentu, vladi i ključnim državnim institucijama.
Jermakov uticaj proteže se i na organe za sprovođenje zakona preko njegovih poverljivih zamenika, a on se nalazi u centru najviših diplomatskih susreta, često stavljajući u drugi plan tradicionalnu ukrajinsku diplomatsku službu.
O Jermakovim širokim ovlašćenjima i želji za kontrolom naširoko se govori među ukrajinskim i stranim zvaničnicima. Oni koji su razgovarali sa Kiev Independentom tvrde sa sigurnošću da je upravo Jermak "povukao obarač" u nedavnom napadu na antikorupcijske institucije zemlje.
Isti ljudi navode da je Jermakova uloga jedan od razloga zbog kojih je taj napad propao.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PUTIN IDE U INDIJU: Kremlj objavio datum posete
28. 11. 2025. u 09:08
GENERALNI ŠTRAJK U ITALIJI: Poremećaji u transportu, školama, zdravstvu i medijima
28. 11. 2025. u 09:06
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)