UKRAJINA I ZAPAD DRHTE Šta moskva sprema? Zatvoreno nebo iznad poligona Kapustni Jar – mesta odakle je lansiran Orešnik ili Avangard (VIDEO)

VAZDUŠNI prostor iznad čuvenog vojnog poligona Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti Rusije zvanično je zatvoren do 30. novembra 2025. godine.

Ograničenje je objavljeno u zvaničnim NOTAM dokumentima i povezano je sa novom serijom testiranja, što uključuje i potencijalna lansiranja balističkih i hipersoničnih raketa.

Ovaj period zatvaranja odmah je izazvao reakciju ukrajinskih vojnih i medijskih kanala. Resursi povezani sa ukrajinskim obaveštajnim krugovima i vojnim strukturama, posebno oni aktivni na Telegramu, tvrde da je ruska vojska verovatno u pripremi za novo lansiranje balističke rakete “Orešnik”. Upravo ovaj projektil je postao tema intenzivnih analiza nakon što je prethodna verzija korišćena tokom napada na područje reke Dnjepar 21. novembra 2024. godine.

Tog dana, prema ukrajinskim izveštajima, Orešnik je izazvao snažne i dugotrajne eksplozije, zbog čega se i sada u Kijevu strahuje da bi novi udar mogao imati šire taktičke ciljeve, naročito u zimskom periodu kada su kritična infrastruktura i skladišta municije osetljiviji.

ŠTA JE ZAPRAVO OREŠNIK?

Analitički kanali opisuju Orešnik kao raketu sposobnu da dostigne brzinu veću od 10 maha, pri čemu nosi više bojevih glava, što je čini izuzetno teškom za presretanje. Ruski izvori ovu raketu svrstavaju u kategoriju naprednih balističkih sistema sa modularnim borbenim blokovima, dok zapadni analitičari ističu da se radi o platformi dizajniranoj za probijanje najozbiljnijeg slojevitog PVO sistema, uključujući njihove presretače koji se koriste u Ukrajini.

Upravo zbog takvih karakteristika, svaki signal o aktivaciji Kapustina Jara izaziva reakcije u Kijevu. Poligon je decenijama poznat kao mesto testiranja interkontinentalnih projektila, anti-balističkih sistema i hipersoničnih blokova.

Najnoviji potez Moskve, raspoređivanje raketnog sistema Orešnik u Belorusiji, odjeknuo je kao snažna poruka evropskim prestonicama. Iako rakete Orešnik imaju domet dovoljan da sa ruske teritorije dosegnu Atlantski okean, njihovo stacioniranje u Belorusiji još više skraćuje vreme leta za dve do tri minuta, razliku koju neuki mogu smatrati zanemarljivom, ali stručnjaci je vide kao izuzetno značajnu.

U savremenom raketnom ratovanju upravo tih par minuta odlučuje o tome da li će protivnička protivvazdušna odbrana bilo kako reagovati ili će udar stići pre nego što alarm uopšte pozvoni.

ZATVARANjE VAZDUŠNOG PROSTORA KAO UPOZORENjE

Prema dostupnim podacima, ograničenje letenja iznad Kapustina Jara obuhvata širi sektor i spada u standardne bezbednosne pripreme kada se izvode visokoenergetski testovi. Međutim, vreme i kontekst – zimska faza ukrajinskog rata i porast intenziteta ruskih raketnih udara – naveli su ukrajinske OSINT zajednice da ovo tumače kao predznak nove salve strateškog naoružanja.

Još važnije, upravo OSINT analitičari su prvi primetili povećanu aktivnost u oblasti poligona, na osnovu podataka sa komercijalnih satelita i vazdušnog saobraćaja. Njihove procene u prethodnim slučajevima često su se pokazale tačnim, što je dodatno podgrejalo spekulacije o lansiranju Orešnika.

Sam čin zatvaranja neba iznad Kapustina Jara ne mora nužno da znači trenutni raketni udar, ali se nesumnjivo uklapa u širi obrazac ruske pripreme za intenzivniju zimsku kampanju. Ukrajinski izvori, koji su već jednom bili svedoci razornog dejstva Orešnika, jasno signaliziraju da očekuju nastavak upotrebe ovog sistema.

Ruska strana, kao i obično, ne objavljuje detalje o predstojećim testiranjima, ali kombinacija taktičkog tajminga, OSINT zapažanja i regionalnih NOTAM ograničenja ostavlja malo sumnje da se nešto značajno sprema.

