"U NAJGOREM SLUČAJU, UKRAJINA PADA PRE BOŽIĆA" Jedan potez može da pokrene smrtonosnu spiralu: Ovo su 3 scenarija za kraj rata

AMERIČKI predsednik Donald Tramp vrši pritisak na svog ukrajinskog kolegu Vladimira Zelenskog - mora da potpiše plan za okončanje rata u Ukrajini što pre. U suprotnom, Sjedinjene Države će obustaviti isporuke oružja i razmenu obaveštajnih informacija.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Ukrajina se već gotovo četiri godine odupire ruskoj agresiji, ali je front poslednjih meseci u krvavom ćorsokaku. Sada bi situacija mogla naglo da se promeni. Tramp je najpre zahtevao da Ukrajina prihvati novi plan od 28 tačaka do 27. novembra, a sada je američki sekretar Marko Rubio rekao da bi to moralo da se desi "što je pre moguće". Plan je navodno smanjen na 19 tačaka i čeka odobrenje Trampa i Zelenskog.

Američki, evropski i ukrajinski predstavnici sastali su se u nedelju u Ženevi kako bi razgovarali o dokumentu. Tramp traži, između ostalog, da Ukrajina preda teritorije koje još nisu pod ruskom okupacijom. Potpisivanjem tog sporazuma, Zelenski bi faktički potvrdio kapitulaciju zemlje. Ako odbije, Tramp preti da će obustaviti slanje vojne pomoći Kijevu, piše "Blik".

Prema mišljenju stručnjaka, pred Ukrajinom su tri moguća scenarija. Najgori među njima predviđa ukrajinski poraz pre Božića.

Foto: Profimedia

Najbolji scenario: Evropa popunjava prazninu

Marcel Berni, stručnjak za strategiju sa Vojne akademije "ETH Cirih", smatra da bi Evropa mogla delimično da nadomesti povlačenje SAD. Front bi ostao stabilan, Ukrajina bi usporila rusko napredovanje i povećala sopstvenu proizvodnju oružja, koja je već dostigla oko 60 odsto, u poređenju sa manje od 10 odsto početkom 2022. godine.

Berni pominje i moguće ukrajinske ciljane napade, na primer na rafinerije ili fabrike oružja, koji bi mogli da utiču na rusku strategiju.

Klemens Fišer, profesor geopolitike na Univerzitetu u Kelnu, u ovom scenariju vidi "privremenu neutralizaciju" sukoba, uz veliku evropsku kampanju ponovnog naoružavanja koja bi dovela do nove verzije Hladnog rata, prihvaćene na obe strane.

Ipak, čak ni u ovom najboljem scenariju kraj rata se ne nazire u bliskoj budućnosti.

Foto printskrin Liveuamap

Srednji scenario: Rat se pretvara u trajnu iscrpljujuću borbu

Prema drugom scenariju, Ukrajina i evropski saveznici bi uspeli da spreče Rusiju da ostvari svoje glavne ciljeve - potpunu aneksiju Donbasa, Zaporožja, Hersona i Krima, kao i svrgavanje Zelenskog. Međutim, napori za ponovno naoružavanje ne bi bili dovoljni da adekvatno odvrate Moskvu.

Evropa, prema ovom scenariju, nastavlja isporuke naoružanja:

*Francuska planira da isporuči 100 aviona "rafal"

*Nemačka ostaje oprezna

*Poljska preti da će obarati ruske avione

EU je već odobrila 150 milijardi evra za zajedničku kupovinu oružja, pri čemu bi veliki deo otišao Ukrajini

Međutim, ruski predsednik Vladimir Putin i dalje bi jačao svoju vojsku, a rat bi mogao da se nastavi unedogled.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Najgori scenario: Ukrajina bi mogla da padne pre Božića

Povlačenje SAD pokrenulo bi smrtonosnu spiralu:

*Nestašica municije

*Kolaps protivvazdušne odbrane

*Rast civilnih žrtava

*Brzi ruski prodori

Ukrajinski politikolog Jurij Romanenko procenjuje da bi Ukrajina mogla da izdrži najviše četiri meseca, zbog manjka vojnog kadra.

Foto printskrin YouTube/Military TV

Gubitak američkih obaveštajnih informacija bio bi presudan. Berni je uporedio situaciju sa bokserom koji se bori sa jednim zatvorenim okom - još može da se tuče, ali gore vidi protivnikove udarce i ne može da pogađa precizno.

S druge strane, Fišer strahuje od "relativno nesmetanog napredovanja" ruskih snaga, bilo duž celog fronta, bilo na nekoliko ključnih tačaka. Ukrajinska odbrana bila bi brzo savladana.

- U najgorem slučaju, ruski prodor mogao bi da se dogodi pre Božića - upozorio je Fišer, što bi, u ekstremnom scenariju, otvorilo put ka ruskoj ofanzivi sve do Kijeva.

(Blick.ch)

