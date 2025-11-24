"NEĆE BITI BOLJE, SITUACIJA SE POGORŠAVA" Sijarto: EU radi na štetu Ukrajine odbijajući da prihvati novi američki plan

LIDERI Evropske unije rade na štetu Ukrajine i same Evrope odbijajući da prihvate novi američki plan koji nudi ozbiljnu šansu za mir, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, komentarišući američke predloge za rešavanje ukrajinskog sukoba.

FOTO: AP/Tanjug

„Svako ko se protivi mirovnom sporazumu zapravo deluje protiv Evrope, a uveren sam da je protiv Ukrajine“, rekao je ministar novinarima u Briselu nakon sastanka Saveta EU za trgovinu.

On smatra da američki plan „nudi ogromnu mogućnost da se konačno donese mir u Centralnu Evropu“.

„Ali takođe vidimo da Brisel i evropski lideri nisu zainteresovani za usvajanje mirovnog plana. Ne samo da nisu zainteresovani, već kao da već razmišljaju kako da ga spreče, kako da ga podriju, kako da onemoguće usvajanje ovog mirovnog plana“, primetio je Sijarto.

Ministar je dodao da Mađarska bezuslovno podržava novi američki plan i poziva sve evropske političare da takođe podrže američke predloge.

Prema njegovom mišljenju, Ukrajina i Evropska unija će izgubiti još više ako ne prihvate novi američki plan, jer će se u budućnosti situacija za njih samo pogoršati.

„Ukrajina je već mnogo izgubila u ovom ratu, a Evropa je mnogo izgubila zbog reakcije Brisela na ovaj rat, tako da je vreme da svemu ovome dođe kraj. Ako Evropljani ne podrže ovaj mirovni sporazum, situacija će se samo pogoršati“, ocenio je mađarski ministar.

„Neće biti bolje, jer se situacija pogoršava svakog dana. Pogoršava se u pogledu pretnje eskalacijom sukoba, evropske bezbednosti, ekonomskih i humanitarnih zabrinutosti i integriteta teritorije Ukrajine“, objasnio je Sijarto.

Prema njegovim rečima, situacija će se za Ukrajinu i Evropu „u budućnosti još više pogoršati, jer će se pretnja od širenja vojnih dejstava javljati svakog dana, više ljudi će ginuti, biće još većih razaranja, a evropska ekonomija i bezbednost će pretrpeti još veću štetu“.

Kako je naveo, uslovi za zaključivanje mirovnog sporazuma svakim danom biće sve teži, tako da je u interesu Ukrajine i EU da se što pre slože sa predlozima SAD.

„Došlo je vreme da se prihvatimo dogovor“, zaključio je Sijarto.

Američka administracija ranije je najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku. Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i posvećena dogovorima iz Enkoridža.

U Ženevi su u nedelju održani pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini između predstavnika Vašingtona, Kijeva i Evropske unije.

(Sputnjik)